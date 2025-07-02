《魷魚遊戲3》榮登 Netflix 總榜冠軍，「3天觀看時數達3億小時」再度締造驚人紀錄！！

熱門韓劇《魷魚遊戲3》橫掃全球，登上 Netflix 綜合排行榜第1名，在公開後的短短3天內，累積觀看時數高達3億小時，展現其不容小覷的全球影響力。

根據 Netflix 官方網站「TUDUM」的統計，《魷魚遊戲》第3季（編劇／導演：黃東赫）奪下全球綜合（包含英語與非英語）影集排行榜第1名。



在統計期間（6月23日至29日）內，《魷魚遊戲3》的累積觀看時數達到3億6840小時。考慮到該劇於6月27日上線，等於在短短3天內就突破了3億小時大關。

這也證明了全球觀眾對本劇的高度關注。以作品片長換算的觀看人次達到6010萬，創下壓倒性的傲人成績。



本劇登上了全球共93個國家/地區的前10名排行榜，而且全部都拿下第1名，包括韓國、美國、英國、日本、德國、法國...等。隨著第3季上線，前兩季的排名也隨之上升。《魷魚遊戲2》登上第3名，第1季則排在第6名。

《魷魚遊戲3》講述再次參加遊戲的奇勳（李政宰 飾）與遊戲「負責人」（李炳憲 飾）之間，展開最終對決的故事。本季也是整個系列中評價最兩極的一季。雖有媒體稱其為「與最終篇章相符的精彩劇情」、「把人性寫得相當真實」，但也有不少聲音批評其「缺乏合理性」、「看完感覺空虛」、「真的很難看」。



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