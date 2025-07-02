aespa Winter親眼見過外星人飛碟：「我和Karina一起看過UFO」驚人體驗引發關注！

人氣女團 aespa 成員 Winter 上節目《Salon Drip 2》分享了她對 UFO 的見聞，居然是在市中心看到的～。

昨天公開的 YouTube 頻道網路節目《Salon Drip 2》中，aespa 的成員 Winter 作為嘉賓出演，並透露了許多趣事與秘辛。

其中最特別的，是 Winter 與主持人張度練聊到外星人話題時坦言：「其實我真的親眼看過 UFO。」



Winter 表示：「我喜歡外星人。你相信有外星人嗎？」張度練回：「我相信是有的，但我覺得不會有機會遇到。」Winter 接著說：「也許會遇到外星人啊。外星人或許就混在我們中間也說不定。」

當被問到如果遇到外星人會怎麼做時，Winter 笑說：「我不會告訴任何人，也不會拍照。」張度練反問：「那如果遇到的是性格不好的外星人怎麼辦？」Winter 則笑說：「那就更要保密了。」



此外，Winter 還語出驚人地說自己「看過 UFO」，讓在場眾人都驚訝不已。她回憶：「好像是在出道前，那時 SM 公司還在新沙洞。我們練習結束後出來，天色已經漸暗，空氣很好，我們四個人就一起出來仰望天空。」



她接著說：「真的沒在說謊，當時天空中有個東西靜止地懸浮著。過了一兩秒，它就往旁邊移動然後消失了，但它飛過的軌跡還留在空中。」她還補充說：「那是我和 Karina 一起看到的。我們當時還在手機備忘錄上寫了『幾月幾號看到 UFO』，本來是想以後再說，結果就在這裡說了出來。」當時 SM 娛樂公司的大樓還位於江南 Galleria 百貨旁。

此外，aespa最近以全新主打歌〈Dirty Work〉回歸，鐵味十足的強硬風格相當獨特，公開第五天的觀看次數已累積2628萬：



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