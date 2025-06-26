李到晛退伍後的首部作品確定！出演洪氏姊妹新劇《銀河大酒店》並合作《機智住院醫生生活》申始雅

在「洪氏姊妹」編劇手裡誕生的熱門韓劇《德魯納酒店》中被捧紅的李到晛，再次接下了她們的新作《銀河大酒店》，陣容新鮮又華麗！真的是讓人太期待啦～！

人氣演員李到晛與申始雅確定出演全新電視劇《銀河大酒店》。

《銀河大酒店》講述的是，在全球由死神們評選的慰靈酒店中，連續數十年蟬聯顧客滿意度第一名的飯店，其社長突然失蹤後所展開的一段特別故事。（這設定感覺可以連動《德魯納酒店》～）



本劇是由曾創作《我的女友是九尾狐》、《主君的太陽》、《花遊記》、《德魯納酒店》等作品的「洪氏姊妹」編劇所構築的慰靈世界觀中，又一部嶄新力作。導演方面，則由曾與她們合作《德魯納酒店》，並執導過《Start-Up：我的新創時代》、《黑話律師》、《無人島的Diva》、《我們的浪漫電影》等作品的吳忠煥導演擔綱，實力相當堅強。



透過《黑暗榮耀》、《Sweet Home》、《壞媽媽》等多部作品展現穩健演技、備受矚目的演員李到晛，選擇《銀河大飯店》作為退伍後的首部回歸作品。他將飾演神秘出現在社長失蹤飯店中的新任社長「銀河」一角。



以電影《魔女2》展現強烈存在感出道，並透過熱門韓劇《機智住院醫生生活》打開知名度的申始雅，則將飾演因新社長出現而人生被攪亂的飯店職員「高尚順」。



製作公司Imaginus表示：「擁有豐富角色與獨特世界觀的洪氏姊妹作家、擅長打造美麗畫面的吳忠煥導演，以及李到晛和申始雅這對新鮮的演員組合，將為 K-浪漫奇幻劇 注入全新進化的面貌。」展現出對作品的高度期待。

《銀河大酒店》將於下半年正式開拍。

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