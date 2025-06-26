「完美秘書」李浚赫這次變身最真實的社畜！ 　《中樂透頭獎也要上班》職場人的療癒系神劇

演員李浚赫將主演一部全新現實共鳴辦公室題材劇集。

TVING 原創劇《中樂透頭獎也要上班》（《로또 1등도 출근합니다》）改編自人氣同名網絡小說（作者：徐仁夏），由尹永彬擔任編劇與導演。 李浚赫、徐賢宇與吳大煥將聯手飾演職場同事，呈現一段寫實又溫暖的上班族故事。

本劇講述了勤懇踏實生活的上班族「孔恩泰」（李浚赫 飾），某天突然中了樂透頭獎13億，卻發現這筆錢不足以徹底改變人生。 雖然他抱著不同的心情繼續上班，但原以為什麼都不會改變，卻意外地開啟了一段改變自己人生的旅程。 本劇將以輕鬆幽默的方式，講述平凡上班族的成長故事，帶來笑聲與共鳴。

李浚赫表示：「讀完劇本後，我和一位正在上班的朋友聊了很多，這是一部關於上班族如何彼此磨合、理解的作品。 我覺得這部劇能撫慰上班族的心靈。」他也預告與其他演員間的默契合作令人期待。



徐賢宇則飾演「楊俊浩」，是業務五組的代理，曾在20多歲時風光一時，如今卻正面臨事業停滯、人生失意的現實。 面對比自己晚進公司的孔恩泰先一步升任組長，他一度態度消極，但最終學會正視現實並學習如何支持他人。 徐賢宇說：「劇情真實又細膩，我完全被吸引，希望能將這份感動完整傳達給觀眾。」



吳大煥則變身為「鄭善赫」，是公司中總是被當成出氣筒的業務四組組長。 雖然一直秉持正直原則做人處事，卻屢次在升遷中失利。 為了守護自己，他下定決心成為一位機會主義者。 吳大煥強調：「這是一部具有明確訊息的好作品，我會全力以赴，帶來最好的表現與觀眾見面。」

《中樂透頭獎也要上班》預計將於明年在 TVING 平台上線，敬請期待這部貼近現實又充滿共鳴的辦公室成長劇！

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