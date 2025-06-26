假的悲伤压过真的眼泪？某剧组在纳骨堂要求「哀悼者保持安静」挨轰冷血

纳骨堂，本应是静谧庄严、寄托生者悲伤与思念之地，然而近日一则目击爆料却让这个哀悼空间蒙上娱乐圈「不自觉的傲慢」阴影。

韩国某剧组日前在纳骨堂拍摄时引发民怨，民众目睹拍摄人员要求遗族「安静点」，事件曝光后引起网友群情激愤，直批「这是拍戏还是扰民？」

日前，一篇标题为「在纳骨堂要求安静的拍摄团队」的文章在韩国网路社群引起广泛讨论。 发文者表示，当天参加完祖母的出殡仪式，来到纳骨堂进行安置仪式时，现场正在拍摄某部电视剧或影片。 「本来只是觉得新奇，远远看著，没想到一名工作人员走来对我说：『真的很抱歉，我们在拍摄中，您能不能安静一点？』」 尽管遗属本已保持沉默，也未有大声交谈，对方仍要求转告其他家属「降低音量」，让发文者无奈又愤怒：「难道以后在纳骨堂哭泣也要经过你们批准？」难以理解拍摄团队的态度。 这不仅是拍摄规划问题，更触及情感与伦理的红线。



事情通过网路发酵后引起大量网友愤怒声援，相关留言如雪片般涌入：「纳骨堂不是你们拍戏的公园，别人是来散步的吗？」、「你们只是在假装悲伤，其他人是真的在哀悼，凭什么叫人安静？」、「要拍就整个纳骨堂租下来，不然就去搭景！别拿悲剧当道具消费他人情感！」、「你们有什么资格对遗属们指手画脚？」、「以前遇过某知名偶像出演的剧组在公车站拍戏，周末没什么人，但还是过来对著我大吼说别拍照、别靠近。 明明我只是等车、滑手机，就被像罪犯一样赶走」、「纳骨堂也敢拍？ 以为拍戏多伟大，叫遗族闭嘴是什么道理？」等，还有许多留言强调：「真实的悲伤，不该被拍摄现场的假演出践踏。」



其实拍摄乱象并非首例。 近期 Netflix 原创剧《苦尽柑来遇见你》也被爆料对粗暴对待临时演员，甚至强制剪发，引发业界议论，尽管名为国际大平台之作，内部工作条件却令人失望。 爆料者指出：「这部剧在临演之间恶名昭彰，连基本待遇都没有，只想压低成本。」



Netflix 随后回应表示：「我们正持续与韩国制作伙伴努力打造更良好的拍摄环境，相关事实正在查证中。」但这些回应能否真正改变现场实况？ 许多人抱持怀疑。

在娱乐产业快速扩张的今日，「为了效果」与「尊重现场」两者间的界线越来越模糊。 但无论制作规模多大、作品多重要，都不能以「创作常识」为名，践踏最基本的社会常识与人伦底线。

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