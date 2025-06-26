玉澤演猛追徐玄，從配角突變成女主角！爆笑穿越韓劇《我奪走了公爵的初夜》EP.1-4劇情懶人包

最近討論度很高的漫改韓劇《我奪走了公爵的初夜》中，從小配角出發的「車善策」（徐玄 飾），正在肆無忌憚地撼動著原著小說的世界觀，還把嚴謹剛正的「李繁」（玉澤演 飾）變成了戀愛腦貴族。

劇情講述某天突然穿越進最愛小說世界的現實女大生 K（徐玄 飾）所展開的附身故事，以輕鬆有趣的方式抓住了觀眾們的目光，被說是下班下課後無腦追的舒壓偶像喜劇。



K 的靈魂進入了小配角「車善策」（徐玄 飾）體內，原本單純享受含著金湯匙的人生、以觀眾視角旁觀原著發展，但自從與男主「李繁」共度初夜後，一切劇情便徹底脫軌。從一開始極力想逃避婚禮，到最後下定決心接受李繁，讓我們透過時間軸來回顧她跌宕起伏的原著干預全紀錄吧！！

▼ 打破儒教世界觀！帶來「炸彈酒」直衝到初夜？！

車善策為了親眼目睹男主李繁與女主趙恩愛（權韓率 飾）的命運性初次相遇，參加了該場面即將展開的聚會。但聚會開始後，惡女都花善（池惠元 飾）開始逼迫她最愛的角色趙恩愛，讓她無法袖手旁觀，於是突然從現實世界帶來「炸彈酒」表演來吸引眾人注意。



之後，喝醉離場的車善策在偶然間與冷血的男主李繁相遇，以忠實書迷的視角道出他內心的創傷與孤獨，並給予溫暖的安慰。李繁為之動搖，將她視為理解自己心意的特別存在，兩人的緣分便一路直衝到初夜，開啟了脫軌羅曼史的序章。



▼ 執著開啟！瘋狂追愛的男主 vs. 不斷逃跑的配角

在初夜過後，李繁對車善策展現出甜蜜又瘋狂的執著。他不僅送來生辰八字的婚書表達求婚意願，對拒絕婚禮的車善策更以「奪走宗親貞操即為謀逆」進行威脅。甚至聽聞她體虛的一句話，就不惜對抗山中猛虎為她採藥，愛意與瘋狂同步的追妻行徑相當猛烈。



為了讓原著劇情回歸正軌，車善策使盡渾身解數，希望李繁的愛能冷卻，甚至上演各種逃脫計劃，卻反讓他的執著之火越燒越旺。她還試圖重現趙恩愛與李繁的命運相遇場景，卻只見李繁對趙恩愛態度冷淡，對車善策則始終如一地溫柔對待。她精心準備的所有劇本，終究在現實面前瓦解。

▼ 不再逃跑！徐玄決心進入女主模式

就在這時，車善策的心境也出現了決定性的變化。當李繁聽聞她因疑似染上疫病而被官兵帶走，毫不猶豫地奔向她身邊。車善策認為是因為改變劇情才導致他面臨死亡風險，懊悔地自責不已，李繁默默地擁抱並悉心照顧她。面對他的真摯付出與無懼風險的守護，她的心也開始動搖。



痊癒後的車善策得知，為了李繁的婚禮，全城正在徵集待嫁少女的生辰八字。她原本猶豫不決，但隨即立刻站起身奔跑而出。她決定將餘下的劇情，全數投注給始終守護自己的李繁。從旁觀者的小配角走出，立志成為他的唯一女主角，讓人期待她接下來會譜出怎樣的故事。



《我奪走了公爵的初夜》逢星期三、四晚上在Viu獨家上架。

▼精彩花絮，玉澤演＆徐玄幕後激吻畫面流出～：



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