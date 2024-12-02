Jessi出道19年感想：人生起伏像過山車，大家的信任是最大力量！「旁觀打粉絲」爭議後首次發聲

歌手Jessi今日在個人IG限時動態中PO出長文，分享出道19週年的感想，以及對粉絲的感謝。

Jessi轉載了粉絲製作的19週年紀念影片和圖片，用英語寫道：「Jebbies，感謝你們成為這段旅程的一部份。 無論在我事業中的高峰還是低谷，你們都給我堅定的信念和支持，對我來說都意義非凡。 沒有你們，我真的不可能走到今天。」



Jessi回顧19年的時光，感慨道：「人生是一段旅程，伴隨著起伏——從來不是一條穩定、可預測的道路。 我們一起經歷了這趟過山車般的旅程，我無比感激你們一直陪伴在我身邊。 這段旅程從我作為一個年輕女孩獨自來到韓國開始，如今我已成長為在這個行業中獨當一面的女性。 我面對的挑戰教會了我，沒有人比我更了解我的內心與掙扎。」

最後，Jessi對粉絲們表達誠摯的感謝：「儘管經歷了一切，你們對我的信任始終是我最大的力量。 我希望我能激勵你們無所畏懼地追逐夢想，永不放棄目標。 我真的非常愛你們，Jebbies。」



此前，Jessi被爆料稱於9月29日淩晨目睹粉絲被同行人毆打而未加制止，遭到輿論譴責。 警方一度懷疑Jessi藏匿嫌犯，但在最近調查中已確認沒有相關嫌疑。 同時，前娛樂記者李鎮浩在YT頻道公開了完整版CCTV錄影，顯示Jessi不僅多次出手勸阻和拉開施暴者，亦一直等到事件結束才離開現場。 目前施暴者已逃亡海外、被警方通緝，而與Jessi同行的一名男子因涉嫌暴力行為已被移送至檢察院。

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