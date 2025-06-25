【韓網熱門】韓劇裡經常出現的這個場面，國外觀眾：完全不理解！

不少外國觀眾對韓國電視劇中頻繁出現的飲酒場面感到困惑，認為劇中角色過度依賴酒精來解決問題或表達情緒，表示「最近在韓劇中常常看到喝酒的場面。 主角們會藉著喝醉來忘記悲傷...... 但有時看起來這些場景和劇情完全沒有關聯」這一觀點傳回韓國後，在國內網友間引發了熱烈討論。

韓國網友評論：

1. 同感.. 我覺得太有害了，討厭

2. 看大家的反應好有共鳴 喝太多酒的場面原樣播出.. 真的有害

3. 不喜歡，連喝酒直播也該取消

4. 特別討厭把過量飲酒當搞笑元素來消費

5. 我也有同感，把飲酒過度美化的節目真讓人噁心

6. 的確我們國家好像對飲酒看得太輕了？

7. 希望酒類節目能減少

8. 那該死的「喝酒喝多了犯錯」那一套.. 你都喝到犯錯了，那喝酒本身就是罪

9. 喝醉后大喊大叫說是失誤ᄏ什麼鬼.. 全都討厭

10. 對酒精太寬容了

11. 看國外的話，酒精中毒通常不是單獨來的，而是和其他成癮問題一起發生，所以他們對酒精中毒很警覺很重視，我們國家也得改變觀念

12. 我真覺得韓劇裡的喝酒場面特別有害，把酒後神志不清當成劇情發展太隨便了，這說明我們對喝醉太寬容，對爛醉沒警覺

13. 勸酒的社會

14. 有害，因酒發生事故也很常見，就像對香煙一樣，對過度飲酒也該嚴懲，以前甚至喝了酒犯罪還能減刑

15. 我在海外，真的有同感，跟家人一起看韓劇時他們經常會問ᄏᄏᄏ 每集結尾都在喝酒，真的每次都這樣喝嗎？ 會擔心肝，說酒類廣告太多了ᄏᄏᄏ 我覺得不一定是廣告才那麼多... 除了在韓國生活過的老公以外，家人們都覺得「要不是廣告哪有這麼多酒場面」

16. 喝很多酒才能坦率表達真心，這點我也覺得很荒唐「說實話太誇張的飲酒場面真的不喜歡，還有那種必須喝到斷片才能說真心話的設定也是」 這評論我完全同意ᄏᄏᄏ 17. 國外也會說喝一杯壯膽、講真心話，但也就幾杯放鬆一下，沒有喝到斷片、大喊大叫、後悔不已的那種場面，而我們這邊太常見了，最近看一個離婚調解節目，有個酒精中毒的老公說他是內向型，喝酒才能說真話，我真的感到很心酸

18. 希望少出現「獨飲」這個東西，在國外一個人喝酒是被視為酒精中毒的

19. 韓劇裡喝酒場面真的很多，我以為只是我不喝所以覺得奇怪，原來外國人也覺得怪

20. 真的出現得太多了，不喜歡

21. 喝太多了，特別是女生喝到爛醉太有害，在電視劇裡會有帥氣男主送回家很紳士，現實中只會變成犯罪目標罷了

22. 應該從禁止酒類廣告（包括PPL）開始沒錯，美劇裡的酗酒者一定是要去戒酒互助會的類型。 可我們國家是把喝到斷片當成劇情推進工具來用。 說實話不是只喝酒，吃下酒菜也很重要、吃很多，怎麼沒人提（我就是為了吃下酒菜才去居酒屋的）

23. 喝酒耍酒瘋居然還能當炫耀的事~到現在還在給酒後犯罪減刑ᄏᄏᄏ 香煙該管，酒也該管了

24. 編劇功力太差，非得靠喝酒出事才能推進劇情，連喜歡的劇只要出現「喝醉后才敢說真心話、告白、變得坦率」那種劇情我立馬就冷了

25. 韓劇裡的喝酒鏡頭，一排排燒酒瓶，真的會嚇一跳ᄏᄏ現實哪有人能喝那麼多？

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