【2025首爾歌謠大賞】獲獎名單公開：i-dle勇奪大賞，TOMORROW X TOGETHER達成三冠王

當晚,BTOB、VVUP、SAY MY NAME、I-dle、ILLIT、NCT道英、NCT WISH、永卓、Wave to Earth、ZEROBASEONE、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、TOMORROW X TOGETHER、P1Harmony、FIFTY FIFTY、HEART2HEART、HWANG GARAM、QWER等K-POP人氣藝人齊聚一堂,獻上精彩舞台。

當晚由i-dle的MIYEON、WINNER的姜昇潤、TXT的秀彬共同擔任MC,展現默契十足的主持,為典禮注入活力。 頒獎嘉賓則包括姜有晳、金聖喆、南奎麗、朴柱炫、邊佑錫、申始雅、邕聖祐、張圭悧、張栗、鄭恩彩等演員,共同為盛典增色。

最受矚目的「大賞」最終由女團i-dle奪得,TOMORROW X TOGETHER則橫掃「最佳音源獎」、「最佳專輯獎」、「本賞」,成為三冠王。 ZEROBASEONE同樣獲得「最佳專輯獎」與「本賞」,ILLIT與NCT WISH拿下「最佳團體獎」與「本賞」。 而「WORLD BEST ARTIST」殊榮則由Rosé與aespa奪得,Rosé還獲得「本賞」收穫雙冠。



「K-POP WORLD CHOICE」獎項分別頒給BABYMONSTER(團體)與永卓(個人),永卓更一舉囊括「本賞」、「Trot獎」、「OST獎」等多項榮譽。

本賞由NCT道英、Rosé、SEVENTEEN、Stray Kids、i-dle、IVE、ILLIT、aespa、NCT DREAM、NCT WISH、ENHYPEN、永卓、ZEROBASEONE、G-DRAGON、TOMORROW X TOGETHER、PLAVE、P1Harmony、QWER等共18組藝人獲得。

新人獎方面,由KiiiKiii、KickFlip、HEART2HEART獲得,BTS防彈少年團RM榮膺「R&B Hiphop獎」,HWANG GARAM拿下「Ballad獎」,Wave to Earth則獲「最佳樂團獎」。 SAY MY NAME獲選「年度發現賞」,CRAVITY與FIFTY FIFTY榮獲「最佳表演賞」,NCT道英獲「最佳Solo賞」,BTOB榮獲「K-POP特別獎」,李燦元獲「人氣獎」,BTS防彈少年團Jimin奪得「韓流特別獎」,VVUP則獲「Rising Star賞」。



