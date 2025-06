【2025首尔歌谣大赏】获奖名单公开：i-dle勇夺大赏，TOMORROW X TOGETHER达成三冠王

当晚,BTOB、VVUP、SAY MY NAME、I-dle、ILLIT、NCT道英、NCT WISH、永卓、Wave to Earth、ZEROBASEONE、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、TOMORROW X TOGETHER、P1Harmony、FIFTY FIFTY、HEART2HEART、HWANG GARAM、QWER等K-POP人气艺人齐聚一堂,献上精彩舞台。

当晚由i-dle的MIYEON、WINNER的姜升润、TXT的秀彬共同担任MC,展现默契十足的主持,为典礼注入活力。 颁奖嘉宾则包括姜有晳、金圣喆、南奎丽、朴柱炫、边佑锡、申始雅、邕圣佑、张圭悧、张栗、郑恩彩等演员,共同为盛典增色。

最受瞩目的「大赏」最终由女团i-dle夺得,TOMORROW X TOGETHER则横扫「最佳音源奖」、「最佳专辑奖」、「本赏」,成为三冠王。 ZEROBASEONE同样获得「最佳专辑奖」与「本赏」,ILLIT与NCT WISH拿下「最佳团体奖」与「本赏」。 而「WORLD BEST ARTIST」殊荣则由Rosé与aespa夺得,Rosé还获得「本赏」收获双冠。



「K-POP WORLD CHOICE」奖项分别颁给BABYMONSTER(团体)与永卓(个人),永卓更一举囊括「本赏」、「Trot奖」、「OST奖」等多项荣誉。

本赏由NCT道英、Rosé、SEVENTEEN、Stray Kids、i-dle、IVE、ILLIT、aespa、NCT DREAM、NCT WISH、ENHYPEN、永卓、ZEROBASEONE、G-DRAGON、TOMORROW X TOGETHER、PLAVE、P1Harmony、QWER等共18组艺人获得。

新人奖方面,由KiiiKiii、KickFlip、HEART2HEART获得,BTS防弹少年团RM荣膺「R&B Hiphop奖」,HWANG GARAM拿下「Ballad奖」,Wave to Earth则获「最佳乐团奖」。 SAY MY NAME获选「年度发现赏」,CRAVITY与FIFTY FIFTY荣获「最佳表演赏」,NCT道英获「最佳Solo赏」,BTOB荣获「K-POP特别奖」,李灿元获「人气奖」,BTS防弹少年团Jimin夺得「韩流特别奖」,VVUP则获「Rising Star赏」。



