《街頭女戰士3》Honey J＆Aiki 因粗俗發言引發爭議！兩人發文道歉：已親自向舞者們道歉，深刻的反省！

日前，舞者 HYOJIN CHOI 在 YouTube 頻道上傳 BUMSUP（韓國隊）成員一起觀看《街頭女戰士3》第1集的 reaction 影片。

影片中，Honey J 看著對方組合的一名舞者的舞蹈，以「這是在舞蹈嗎？完全是 XX 吧！」等性騷擾性發言受到大眾的指責，Aiki 也辱罵說：「XX女們！」受到很多指責，相關影片已被刪除。



다니카 춤 보고 "야 저거는 춤이야 섹스지"라는 범접 리더 허니제이님 pic.twitter.com/YndmvsKu1U — 스테이테이 (@r_2dug) June 21, 2025

Honey J 在 IG 寫下：「上次的 YouTube 影片中，因爲我的粗心話而受到傷害的人和爲我加油的很多人帶來失望和不便，對此深表歉意。」她表示：「和成員們一起聚在舒服的地方，我們一邊隨意聊天一邊觀看節目。因為對場面中的場景過於關注和興奮，對其他舞者做出激烈的反應，因爲我的輕率的言行讓觀眾們感到不便，對此我表示深刻的反省。得知情況後，我馬上向對方的舞者們做出聯繫和道歉，雖然可能會感到不快，但再次向寬容理解的舞者表示歉意。是我沒有正確意識而導致的失誤，向所有人表示誠摯的歉意。」



Aiki 也道歉說：「在最近公開的 reaction 影片中，我向當時因感情上使用激烈表現的行爲而感到不便的人們表示衷心的歉意。」她還說：「雖然對舞台的真心越大，感情就越強烈，但我再次提醒大家，要小心，不要讓這種感情也傷害到別人，再次向對方道歉。」



而 BUMSUP 最近在《街頭女戰士3》通過 Mega Crew Mission 影片成爲話題，點擊率已經突破1200萬次以上，在歷代級人氣高漲的情況下，輕率發言也讓很多人失望。網友們紛紛表示：「這是輕率的發言」、「丟國家的臉」、「Honey J 說這話最無語了」、「本人也是跳性感的 Girl's Hiphop，怎麼能這麼說呢」、「跟海外舞者的行爲形成對比了」、「到底是誰上傳的沒有剪輯的影片？ HYOJIN CHOI 不道歉嗎」、「對舞台的真心=對對方舞者的辱罵？」等等。



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