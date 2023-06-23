少女時代秀英cover了NewJeans、fromis_9、LE SSERAFIM熱門歌曲：「靈活的秀髮又在認真工作了！」

Wuli 秀英歐逆為自己主持的HYBE女團選秀節目《R U Next?》宣傳的模樣，真的是又美又帥氣～！（完美展現女團大前輩游刃有餘的姿態）

HYBE與JTBC聯合推出的全新女團選秀節目《R U Next?》開播在即，主持人秀英（少女時代成員）則公開了cover後輩歌曲的影片，果然女團界大前輩的實力依舊完美，立刻引來網友們的熱烈迴響。



秀英在個人IG上公開了cover女團NewJeans、fromis_9、LE SSERAFIM的三首熱門歌曲，分別是〈Attention〉、〈DM〉、〈FEARLESS〉，不僅動作到位、表情管理與變化更是一流水準，展現了女團大前輩的堅強實力，當然～秀英的秀髮也是關注點之一！XD

選秀節目《R U Next?》即將在6月30日開播，邀請到的導師有（下圖左至右）：李賢、《Street Woman Fighter》舞蹈老師Aiki、Kara朴奎利、主持人少女時代秀英、2AM趙權、Wanna One出身金在煥等人，主題曲則由miss A出身的秀智演唱，陣容相當華麗。



▼節目預告：



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