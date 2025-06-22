《街头女战士3》Honey J＆Aiki 因粗俗发言引发争议！两人发文道歉：已亲自向舞者们道歉，深刻的反省！

日前，舞者 HYOJIN CHOI 在 YouTube 频道上传 BUMSUP（韩国队）成员一起观看《街头女战士3》第1集的 reaction 影片。

影片中，Honey J 看著对方组合的一名舞者的舞蹈，以「这是在舞蹈吗？完全是 XX 吧！」等性骚扰性发言受到大众的指责，Aiki 也辱骂说：「XX女们！」受到很多指责，相关影片已被删除。



다니카 춤 보고 "야 저거는 춤이야 섹스지"라는 범접 리더 허니제이님 pic.twitter.com/YndmvsKu1U — 스테이테이 (@r_2dug) June 21, 2025

Honey J 在 IG 写下：「上次的 YouTube 影片中，因爲我的粗心话而受到伤害的人和爲我加油的很多人带来失望和不便，对此深表歉意。」她表示：「和成员们一起聚在舒服的地方，我们一边随意聊天一边观看节目。因为对场面中的场景过於关注和兴奋，对其他舞者做出激烈的反应，因爲我的轻率的言行让观众们感到不便，对此我表示深刻的反省。得知情况后，我马上向对方的舞者们做出联系和道歉，虽然可能会感到不快，但再次向宽容理解的舞者表示歉意。是我没有正确意识而导致的失误，向所有人表示诚挚的歉意。」



Aiki 也道歉说：「在最近公开的 reaction 影片中，我向当时因感情上使用激烈表现的行爲而感到不便的人们表示衷心的歉意。」她还说：「虽然对舞台的真心越大，感情就越强烈，但我再次提醒大家，要小心，不要让这种感情也伤害到别人，再次向对方道歉。」



而 BUMSUP 最近在《街头女战士3》通过 Mega Crew Mission 影片成爲话题，点击率已经突破1200万次以上，在历代级人气高涨的情况下，轻率发言也让很多人失望。网友们纷纷表示：「这是轻率的发言」、「丢国家的脸」、「Honey J 说这话最无语了」、「本人也是跳性感的 Girl's Hiphop，怎么能这么说呢」、「跟海外舞者的行爲形成对比了」、「到底是谁上传的没有剪辑的影片？ HYOJIN CHOI 不道歉吗」、「对舞台的真心=对对方舞者的辱骂？」等等。



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