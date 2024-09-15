難逃台灣笑傲飛鷹的韓星們！池昌旭&《RM》外還有Apink、美珠等，慘叫媽媽叫兒子的都有

上月池昌旭在金鍾國YouTube頻道透露難忘10年前做客《Running Man》時，特地來台灣遊樂園「六福村」坐雲霄飛車「笑傲飛鷹」接受懲罰，感嘆上綜藝很辛苦。不過不只池昌旭，還有其他韓星也挑戰過呢！

*先前報導回顧：

〈池昌旭上月來台灣穿吊嘎逛夜市超local，原來還難忘台灣「笑傲飛鷹」陰影！〉

先回顧2014年9月7日播出的《Running Man》，班底劉在錫、池錫辰、Haha、李光洙，與來賓李成宰、SKULL、池昌旭一同接受懲罰，上車前劉在錫就開始覺得不舒服，池昌旭也說很害怕，和李成宰兩個人一度挽著手走進去。每個人臉色都不好看，真正坐上去後各個張大嘴甚至齜牙咧嘴，池昌旭喊媽媽的同時眼睛疑似泛淚。更慘的是，因為Haha說自己太害怕沒能達成任務，全員得跟著他再來第二趟……



兩年後2016年，換Apink普美和娜恩為了團體綜藝《Apink極限冒險》挑戰，兩人看別人坐上去又害怕又幸災樂禍(?)。普美坐上去後才真正體驗恐懼，開始大吼大叫喊口號又叫媽媽，下來後滿頭汗，娜恩倒真的不害怕，開朗地坐上去開朗地下來。普美看娜恩太冷靜，竟主動提議一起坐第二次，還挑戰邊坐邊擦口紅，都不知道普美先前是真害怕還是假害怕了XD。兩人後來還在坐位中間的柱子上簽名呢，成為笑傲飛鷹知名標記！



去年2023年，睽違多年終於又有韓星挑戰，是旅行綜藝《戰鬥旅行2》，成始璄、李龍真、許卿煥、李美珠與Aiki，六個人之中只有成始璄超級從容，從容到可以放開雙手雙腳，而其他人都和預想一樣聲嘶力竭吶喊，李龍真還一度喊兒子名字「潤才」，幾個人下來後都像靈魂出竅般癱軟。



笑傲飛鷹是台灣公認的前幾名恐怖遊樂設施，就算沒體驗過，看以上韓星們體驗也害怕了吧？（看到笑出來可能才是真的XDD），不知道接下來還有沒有韓星願意挑戰看看呢？

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