愛情長跑7年♥李章宇與女友趙惠元將在11月舉行婚禮！《我獨》最新預告爆哭是要退出節目？公司回應了！

李章宇的經紀公司Hunus娛樂在21日表示：「李章宇和趙惠元將在11月23日舉行婚禮。」

李章宇和趙惠元通過2019年結束的週末劇《我唯一的守護者》結緣後發展爲戀人，在2023年6月承認戀愛。當時Hunus娛樂表示：「兩人通過作品相識，從親密的前後輩關係發展到戀人關係，正在持續美好的交往。」趙惠元的經紀公司SWMP娛樂也表示：「兩人正在真摯的交往。」



李章宇從去年開始就一直提及要和趙惠元結婚，在《鄉村李章宇》中表示明年將結婚。之後在《人生84》中，李章宇也稱與對方的戀情讓他感到充滿活力，並表達對結婚和生孩子的渴望。

20日播出的《我獨自生活》預告片中公開與全炫茂、朴娜勑一起前往土耳其伊斯坦堡，三人一起吃喝玩樂後，也迎來感性的時間。李章宇寫了親筆信給全炫茂、朴娜勑，流著眼淚說：「這可能是我最後一次的棕櫚油了！雖然很可惜也很感傷，真的感謝你們一直以來給我無限的愛和照顧，你們一定要來我的婚禮上致詞。」這樣的場面似乎暗示要退出節目，不過....Hunus娛樂也表示：「只是從棕櫚油小分隊自然畢業而已，將繼續出演節目。」



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