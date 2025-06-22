「私会AV女优风波延烧」周鹤年三度发声，控所属社与媒体联手陷害：「第一次想死，眼泪不停流」

男团THE BOYZ（前）成员周鹤年因与日本前AV女优明日花绮罗私下会面引起争议而遭到退团及解约，今日透过第三份声明诉说自己的冤屈。

周鹤年於6月22日在个人SNS上表示：「在《周刊文春》向公司寄送质询函之前，我先得知了被拍照的事实，并立即向公司如实说明情况及寻求协助。 我承认自己在某些方面确实不当，并希望做出最大程度减少对成员们的伤害的选择。」

周鹤年表示对粉丝和队友们感到抱歉，几天来难以成眠、非常痛苦，所以立即停止活动，并与公司讨论后续处理。 然而公司突然提出解约，并要求他签署一份同意支付超过20亿韩元的合约书，还要求他承担合约上根本无法要求的巨额违约金，并声称不容协商。 周鹤年认为公司的要求不合理，拒绝接受：「6月17日我未签署解约协议书，隔天公司突然对外宣布我退出团体。」



周鹤年质疑媒体是公司解约的帮凶，因为宣布退团时《周刊文春》报导尚未刊出，却接连出现「与AV女优见面」、「涉嫌性交易」等报导，令他一夜之间成为「道德败坏的性交易罪犯」，而隔天又有人向检察机关举报。周鹤年：「整个过程过於奇怪、彷佛早有准，让我无法不怀疑有人在制造解约理由。」

周鹤年再次指出所属社的解约要求不合理：「合约中『有损艺人品格行为』具体列举了酒驾、毒品、赌博、性交易、暴力、性侵、诈骗等行为，但我从未犯下其中任何罪行。」

周鹤年倾吐心声，表示「绝非主张上个月的行为完全正当」，同时对粉丝深感抱歉、深刻反省，但无法接受被污蔑为性交易者：「彷佛遭到了人格上的谋杀，这让我第一次有了想死的念头。 无论去哪里，都觉得被人盯著指指点点。 想到支持我的粉丝、母亲与家人们，我就止不住泪水。 如果我在未能证明清白的情况下选择结束生命，那我将永远被当作性犯罪者。」



他进一步透露了对相关人士的担忧：「最可怕的是，如果我什么都不做，这场误会就不会止步於我一人。 长久以来相信我的粉丝、家人、朋友们也会被贴上『性犯罪者的亲属』、『支持性犯罪者的人』这样的标签。」周鹤年已起诉发布虚假报导的记者、誓要查出幕后指使者，并计划对举报他的人也以诬告罪提出诉讼。

最后，周鹤年再次表明立场：「作为个人与大公司对抗确实令人生畏，但为了那些仍然关心与支持我的人，我会坚持到底。」



周鹤年6月16日首次传出停止活动的消息，之后被日本《周刊文春》报导5月30日与日本知名前AV女优在东京私下会面，引起争议。 18日所属公司Onehundred承认此事，并宣布与周鹤年解约与退出THE BOYZ。 其后又出现「疑似性交易」的报导，造成更大冲击。

周鹤年19日发表亲笔道歉信，坦承会面事实但否认性交易，20日则发长文称从未同意解约或退团，并指控公司索赔20亿韩元。 公司随即反驳周鹤年的说法是「歪曲事实」。 同时，《周刊文春》公开两人有肢体接触的街头照片，周鹤年今日再次以详细声明表示自己的冤屈。

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