爱情长跑7年♥李章宇与女友赵惠元将在11月举行婚礼！《我独》最新预告爆哭是要退出节目？公司回应了！

李章宇的经纪公司Hunus娱乐在21日表示：「李章宇和赵惠元将在11月23日举行婚礼。」

李章宇和赵惠元通过2019年结束的周末剧《我唯一的守护者》结缘后发展爲恋人，在2023年6月承认恋爱。当时Hunus娱乐表示：「两人通过作品相识，从亲密的前后辈关系发展到恋人关系，正在持续美好的交往。」赵惠元的经纪公司SWMP娱乐也表示：「两人正在真挚的交往。」



李章宇从去年开始就一直提及要和赵惠元结婚，在《乡村李章宇》中表示明年将结婚。之后在《人生84》中，李章宇也称与对方的恋情让他感到充满活力，并表达对结婚和生孩子的渴望。

20日播出的《我独自生活》预告片中公开与全炫茂、朴娜勑一起前往土耳其伊斯坦堡，三人一起吃喝玩乐后，也迎来感性的时间。李章宇写了亲笔信给全炫茂、朴娜勑，流著眼泪说：「这可能是我最后一次的棕榈油了！虽然很可惜也很感伤，真的感谢你们一直以来给我无限的爱和照顾，你们一定要来我的婚礼上致词。」这样的场面似乎暗示要退出节目，不过....Hunus娱乐也表示：「只是从棕榈油小分队自然毕业而已，将继续出演节目。」



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