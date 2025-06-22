熱播韓劇《未知的首爾》為什麼那麼紅？真切說出青壯年世代的心聲、痛苦與不安，引發強烈共鳴！

很多人都說，追這部劇真的很容易哭，因為彷彿看到了自己，那份委屈感難以言喻，特別是20、30歲、40歲多的人，會被深深戳中！你也是如此嗎？（朴寶英＆朴珍榮主演的韓劇《未知的首爾》）

※本文包含《未知的首爾》劇情發展！微雷喔～



▼成為「未來」的未知，成為「未知」的未來

我們常常只憑表面，便自以為看透一切。但如果不成為那個人，便無從知曉對方真正的感受。

朴寶英飾演的未來與未知雖是同卵雙胞胎，卻僅僅只是長得一樣，性格、喜好、人生軌跡無一相同。



未來的生活看似平凡，實則被在職場上被孤立80卻不敢辭職，如同行屍走肉般活著。未知雖開朗愛笑到被人稱作「糖果女孩」，但每天早晨都得像唸咒語般對自己說「昨天已過去，明天還很遠，今天尚未可知」，才能踏出家門，舉步維艱。某天，未知為給未來送菜到了首爾，卻意外得知未來的真實境況。未知對未來說：「別辭職，也別再硬撐，我來替妳過，妳替我活。」於是未知成了未來，未來成了未知。

在體驗對方的生活之後，兩人才真正理解了彼此，也因此得以重新審視自己。



▼存在於社群媒體之外的年輕人們，真的過得很爽嗎？

朴珍榮飾演的李昊洙住在雙胞胎姊妹的對面，對未來與未知而言也是相當重要的人物。昊洙青春期時因車禍失去父親，自己雖倖存，卻失去了左耳聽力，左臂留有燒傷疤痕，左腿裝有人工骨。原本孤立於痛苦之中的昊洙，是被未來與未知拉回現實的。與未來因「病痛的身體」彼此照顧，與未知成為打開彼此心門的朋友。他們的共同點，就是並非透過「語言」，而是藉由「成為對方」的經驗，更深地理解彼此。



「為了活下去的掙扎，都很勇敢。」讓未知重返現實的外婆這句話，不僅僅是鼓勵，也給了許多螢幕前的青壯年許多慰藉。這部劇透過未知與外婆的對話，讓觀眾看見社會標籤之外，那些超越「公企正職」未來與「被視為無業」未知的青壯年，以及存在於社群媒體上美圖之外的真實處境。相反地，母親和鄰里對未知的勸告，看似為她好，實則是對她人生的不尊重。



時常在職場中受到輕視與差別待遇，內心因不安而懷有自卑。成果被奪走、受害人往往反被孤立，卻沒有人挺身而出。劇中透過交換人生，讓觀眾明白青壯年世代默默忍受的其實是極為不公的處境，那些痛苦如果不是親身經歷，就不會完全被理解。

▼每個角色都立體鮮明

本劇對於「成為對方」這個議題尤為重視。

《未知的首爾》之所以特別，在於不同於以往的療癒敘事。一般療癒劇多靠共鳴：觀眾對主角的痛苦產生共鳴，見證其成長與復原過程，從中得到代償的慰藉。然而這種共鳴往往流於表面，不是真正理解，頂多說聲「我也是」，或心中暗自慶幸「至少我比他好」。



本劇不僅讓觀眾共鳴，更切實感受到角色的痛苦。未知不是從未來口中聽說職場際遇後靠想像揣測，而是親身坐在那個位置，體驗被羞辱、感受無力，並試圖用不同方式改變現況。未來也不再只是從旁觀察未知的開朗，而是實際體會未知如何忍下種種無禮，並用不同策略自保。

劇中更進一步打破了社會標籤與認同界線。未來與未知的人生交換，模糊了我與你、成功與失敗、羨慕與憐憫、大城市與鄉村、正職與非正職、異性戀與同性戀的各種界線。界線模糊後，角色們的複雜性更加鮮明。無論是未來、未知、昊洙還是裡面的所有角色，都不只是表面上看起來那樣簡單，人物塑造特別細膩令人感觸頗深。

▼為什麼偏偏是「未知的首爾」？

首爾是我們自以為最熟悉的城市，卻也是個人真實故事被匿名與數據淹沒的地方。（如同台灣人眼中的台北一般～）正因如此，首爾仍是「未知」的空間。即便在被視為機會之地的首爾中心，有人靠編織苦撐一天，有人身為公企正職卻在職場80中飽受煎熬。在這被「首爾」象徵的生命場域中，我們真的了解自己、了解彼此嗎？或許，只要願意理解如未來與未知般，尚未「成為對方」就無從知道的各種人生境遇，我們便能對彼此多一分寬容。



參考原文章：https://h21.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/57493.html

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