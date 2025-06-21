【綜合】D社爆周鶴年自稱「和明日花綺羅睡了、哥哥們付錢」，後改口「只是炫耀」！文春公開「街頭擁抱照片」，女方有未婚夫否認賣春

THE BOYZ成員周鶴年最近突然被所屬社宣佈退團解約，隨後被爆出與前AV女優明日花綺羅深夜喝酒密會，但周鶴年堅稱沒有買春、拒絕退團，令真相陷入謎團。 今日《週刊文春》再公開「街頭擁抱照片」，D社也直接詢問了當事人。

時間線梳理

根據D社，周鶴年與明日花綺羅一起喝了酒，隨後在凌晨前往女方住處，上午返回隊友住處。 5月30日，周鶴年與第一人設計師先在居酒屋進行第一次聚會（凌晨1點），第二次聚會轉移至卡拉OK（凌晨2點），第三次則進入私人包廂（凌晨4點），這時包括明日花綺羅在內的4名女性加入。聚會結束後，周鶴年與明日花綺羅搭乘計程車前往女方住所，並於上午返回成員宿舍（酒店）。

根據《週刊文春》，周學年與明日花綺羅在六本木街頭有擁抱等肢體接觸，今日上午首次公開相關照片。



주학년 사진 더 뜸 pic.twitter.com/zXfs39wciE — 후니짱 (@ho808_y) June 21, 2025

相關人員證詞

周鶴年原所屬公司One Hundred對周鶴年及隊友進行面談，認為周鶴年與AV女優飲酒、在街頭親密接觸、擅自離開宿舍，若照片可能對團體活動產生負面影響，若確實買春則更會有法律問題，因此通知解約。所屬社給出的法律依據是專屬合約第6條第3款「損害藝人品格、以致對演藝活動造成妨礙」。

周鶴年與公司第一次面談時承認了上述事實，但強調：「我沒有付錢，是哥哥們付的。」



組合相關人士的證言也對退團決定起到關鍵作用：「（周鶴年）那天沒有回宿舍，問他去了哪裡，他說去了明日花綺羅家，自豪地說跟她睡了」「退團已成定案後，他開始喊冤，改口說在明日花綺羅家沒有發生關係，之前說睡了只是想裝得自己很厲害。」

周鶴年昨日在個人IG也PO出長文喊冤，明確表示沒有做非法行為、沒有退團、沒同意解約，稱「如果有我進行性交易的證據，請立即公開」，還PO出疑似起訴狀信封的照片，暗示以損害名譽嫌疑起訴某媒體記者。



明日花綺羅否認

D社透露明日花綺羅目前有未婚夫，通過IG私訊進行詢問後，她對相關質疑做出否認：「除了過去的職業以外，我從未做過所謂的賣春這種事情。 無論被提出多高的金額，我也從未在私下裡收取金錢後發生性行為。 當然這次我也發誓完全沒有做出那樣的行為。」D社繼續詢問為何出席該聚會、表示願前往日本進行采訪，未再收到回復。

明日花綺羅還在X（前Twitter）表示，當時在場的一位第一次見面的女性似乎很喜歡周鶴年，拍了照片並賣給《週刊文春》。



韓網友反應

韓網友大部份支持周鶴年退出THE BOYZ：「跟AV女優發生關係，是什麼值得炫耀的事嗎？」「這想法真讓人噁心」「不管有沒有睡，跟AV女優喝酒回家都讓人感到幻滅」「跟AV女優有牽連，偶像生活已經結束了」「不退團的話會讓THE BOYZ的形象變成AV BOYZ」「有什麼可委屈的？ 賠錢走人吧」。

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