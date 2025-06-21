【綜合】D社爆周鶴年自稱「和明日花綺羅睡了、哥哥們付錢」，後改口「只是炫耀」！文春公開「街頭擁抱照片」，女方有未婚夫否認賣春

THE BOYZ成員周鶴年最近突然被所屬社宣佈退團解約，隨後被爆出與前AV女優明日花綺羅深夜喝酒密會，但周鶴年堅稱沒有買春、拒絕退團，令真相陷入謎團。 今日《週刊文春》再公開「街頭擁抱照片」，D社也直接詢問了當事人。
時間線梳理
根據D社，周鶴年與明日花綺羅一起喝了酒，隨後在凌晨前往女方住處，上午返回隊友住處。 5月30日，周鶴年與第一人設計師先在居酒屋進行第一次聚會（凌晨1點），第二次聚會轉移至卡拉OK（凌晨2點），第三次則進入私人包廂（凌晨4點），這時包括明日花綺羅在內的4名女性加入。聚會結束後，周鶴年與明日花綺羅搭乘計程車前往女方住所，並於上午返回成員宿舍（酒店）。
根據《週刊文春》，周學年與明日花綺羅在六本木街頭有擁抱等肢體接觸，今日上午首次公開相關照片。
주학년 사진 더 뜸 pic.twitter.com/zXfs39wciE— 후니짱 (@ho808_y) June 21, 2025
相關人員證詞
周鶴年原所屬公司One Hundred對周鶴年及隊友進行面談，認為周鶴年與AV女優飲酒、在街頭親密接觸、擅自離開宿舍，若照片可能對團體活動產生負面影響，若確實買春則更會有法律問題，因此通知解約。所屬社給出的法律依據是專屬合約第6條第3款「損害藝人品格、以致對演藝活動造成妨礙」。
周鶴年與公司第一次面談時承認了上述事實，但強調：「我沒有付錢，是哥哥們付的。」
組合相關人士的證言也對退團決定起到關鍵作用：「（周鶴年）那天沒有回宿舍，問他去了哪裡，他說去了明日花綺羅家，自豪地說跟她睡了」「退團已成定案後，他開始喊冤，改口說在明日花綺羅家沒有發生關係，之前說睡了只是想裝得自己很厲害。」
周鶴年昨日在個人IG也PO出長文喊冤，明確表示沒有做非法行為、沒有退團、沒同意解約，稱「如果有我進行性交易的證據，請立即公開」，還PO出疑似起訴狀信封的照片，暗示以損害名譽嫌疑起訴某媒體記者。
明日花綺羅否認
D社透露明日花綺羅目前有未婚夫，通過IG私訊進行詢問後，她對相關質疑做出否認：「除了過去的職業以外，我從未做過所謂的賣春這種事情。 無論被提出多高的金額，我也從未在私下裡收取金錢後發生性行為。 當然這次我也發誓完全沒有做出那樣的行為。」D社繼續詢問為何出席該聚會、表示願前往日本進行采訪，未再收到回復。
明日花綺羅還在X（前Twitter）表示，當時在場的一位第一次見面的女性似乎很喜歡周鶴年，拍了照片並賣給《週刊文春》。
いろいろな憶測が飛び交っていますがまだ週刊文春の記事が出ていません。誤情報を広めないで下さい。— 明日花キララ(@asukakiraran) June 20, 2025
私はプライベートでお金をもらって性行為(売春)をしたことが人生で一度もないです。
もちろん今回もです。…
韓網友反應
韓網友大部份支持周鶴年退出THE BOYZ：「跟AV女優發生關係，是什麼值得炫耀的事嗎？」「這想法真讓人噁心」「不管有沒有睡，跟AV女優喝酒回家都讓人感到幻滅」「跟AV女優有牽連，偶像生活已經結束了」「不退團的話會讓THE BOYZ的形象變成AV BOYZ」「有什麼可委屈的？ 賠錢走人吧」。
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