BTS結束軍白期！SUGA今日退伍發長文吐露心境：去年發生的事，很抱歉讓大家失望和擔心！

作爲社會服務要員履行兵役，今日（21日）解除召集的 BTS 防彈少年團 SUGA 再次對過去酒後駕駛進行道歉。

SUGA 通過粉絲社區 Weverse 寫下最近的心境和服完兵役後的問候。SUGA 說：「我好像花了兩年的時間思考自己，特別是長時間以來，我所做的這些事情要暫時保持距離，站在離我一步遠的地方。這段時間只顧著向前奔跑，沒有回頭看自己，通過這次的時間，成為重新審視自己的契機。」

他提到去年酒後駕駛的過失說：「因爲去年發生的事，讓大家失望和擔心，很抱歉。最重要的是傷害粉絲們的心，非常傷心。因為我在各自的位置上心情很沉重的成員們，我也感到很抱歉。真心感謝等待我的粉絲們，以後會更加努力報答大家對我的愛。」



SUGA 從2023年9月開始以社會服務要員服役，18日使用年假結束最後的工作，今日（21日）正式退伍。至此，BTS自2022年12月大哥 Jin 入伍後，時隔2年6個月，七名成員全部服完兵役，正式結束軍白期。爲了紀念組合出道12週年，BTS成員們13日也在 j-hope 個人世界巡演安可終場演出場一起亮相，也讓粉絲們相當期待他們的完整體回歸。



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