YG年初宣布「結束演員經紀」！李聖經有望加入Fantagio，與車銀優、金宣虎等成為同門！

YG年初宣布「結束演員經紀」，李聖經也將離開待了11年的YG！

20日，據韓媒 My Daily 報導，李聖經即將與 Fantagio 簽訂專屬合約，正在進行最終協調。某演藝圈相關人士透露：「李聖經在過去的幾個月裡跟很多公司進行會談，最終選擇了 Fantagio 。」



2008年以模特兒身份出道的李聖經在2014年與YG娛樂簽訂專屬合約後，在2020年續約一次，11年來一直隸屬YG娛樂。但在今年1月，YG 娛樂表示：「爲了集中於本職工作音樂，將進行事業結構重組，作爲其中的一環是結束演員經紀（YG STAGE）業務。」旗下金喜愛、車勝元、李洙赫、張基龍、劉寅娜等所屬演員也將在合約到期後，結束與YG娛樂的同行。



李聖經2008年通過SBS超級模特選拔大會出道，2014年通過《沒關係，是愛情啊》開始演技活動。 後出演《奶酪陷阱》、《舉重妖精金福珠》、《浪漫醫生金師傅》系列、《流星》等，去年在音樂劇《阿拉丁》中飾演茉莉一角。與李棟旭主演的新劇《善良的男子漢》預計在7月播出。



另外， Fantagio 旗下有白潤植、邕聖祐、金宣虎、ASTRO、BTOB李昌燮 強藝元、孔敏貞等演員和歌手在內的經紀公司。最近，不僅是電影、電視劇的製作，海外演出事業等活動領域也在擴大

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