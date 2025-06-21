【综合】D社爆周鹤年自称「和明日花绮罗睡了、哥哥们付钱」，后改口「只是炫耀」！文春公开「街头拥抱照片」，女方有未婚夫否认卖春

THE BOYZ成员周鹤年最近突然被所属社宣布退团解约，随后被爆出与前AV女优明日花绮罗深夜喝酒密会，但周鹤年坚称没有买春、拒绝退团，令真相陷入谜团。 今日《周刊文春》再公开「街头拥抱照片」，D社也直接询问了当事人。

时间线梳理

根据D社，周鹤年与明日花绮罗一起喝了酒，随后在凌晨前往女方住处，上午返回队友住处。 5月30日，周鹤年与第一人设计师先在居酒屋进行第一次聚会（凌晨1点），第二次聚会转移至卡拉OK（凌晨2点），第三次则进入私人包厢（凌晨4点），这时包括明日花绮罗在内的4名女性加入。聚会结束后，周鹤年与明日花绮罗搭乘计程车前往女方住所，并於上午返回成员宿舍（酒店）。

根据《周刊文春》，周学年与明日花绮罗在六本木街头有拥抱等肢体接触，今日上午首次公开相关照片。



주학년 사진 더 뜸 pic.twitter.com/zXfs39wciE — 후니짱 (@ho808_y) June 21, 2025

相关人员证词

周鹤年原所属公司One Hundred对周鹤年及队友进行面谈，认为周鹤年与AV女优饮酒、在街头亲密接触、擅自离开宿舍，若照片可能对团体活动产生负面影响，若确实买春则更会有法律问题，因此通知解约。所属社给出的法律依据是专属合约第6条第3款「损害艺人品格、以致对演艺活动造成妨碍」。

周鹤年与公司第一次面谈时承认了上述事实，但强调：「我没有付钱，是哥哥们付的。」



组合相关人士的证言也对退团决定起到关键作用：「（周鹤年）那天没有回宿舍，问他去了哪里，他说去了明日花绮罗家，自豪地说跟她睡了」「退团已成定案后，他开始喊冤，改口说在明日花绮罗家没有发生关系，之前说睡了只是想装得自己很厉害。」

周鹤年昨日在个人IG也PO出长文喊冤，明确表示没有做非法行为、没有退团、没同意解约，称「如果有我进行性交易的证据，请立即公开」，还PO出疑似起诉状信封的照片，暗示以损害名誉嫌疑起诉某媒体记者。



明日花绮罗否认

D社透露明日花绮罗目前有未婚夫，通过IG私讯进行询问后，她对相关质疑做出否认：「除了过去的职业以外，我从未做过所谓的卖春这种事情。 无论被提出多高的金额，我也从未在私下里收取金钱后发生性行为。 当然这次我也发誓完全没有做出那样的行为。」D社继续询问为何出席该聚会、表示愿前往日本进行采访，未再收到回复。

明日花绮罗还在X（前Twitter）表示，当时在场的一位第一次见面的女性似乎很喜欢周鹤年，拍了照片并卖给《周刊文春》。



韩网友反应

韩网友大部份支持周鹤年退出THE BOYZ：「跟AV女优发生关系，是什么值得炫耀的事吗？」「这想法真让人恶心」「不管有没有睡，跟AV女优喝酒回家都让人感到幻灭」「跟AV女优有牵连，偶像生活已经结束了」「不退团的话会让THE BOYZ的形象变成AV BOYZ」「有什么可委屈的？ 赔钱走人吧」。

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