【综合】D社爆周鹤年自称「和明日花绮罗睡了、哥哥们付钱」，后改口「只是炫耀」！文春公开「街头拥抱照片」，女方有未婚夫否认卖春

THE BOYZ成员周鹤年最近突然被所属社宣布退团解约，随后被爆出与前AV女优明日花绮罗深夜喝酒密会，但周鹤年坚称没有买春、拒绝退团，令真相陷入谜团。 今日《周刊文春》再公开「街头拥抱照片」，D社也直接询问了当事人。
时间线梳理
根据D社，周鹤年与明日花绮罗一起喝了酒，随后在凌晨前往女方住处，上午返回队友住处。 5月30日，周鹤年与第一人设计师先在居酒屋进行第一次聚会（凌晨1点），第二次聚会转移至卡拉OK（凌晨2点），第三次则进入私人包厢（凌晨4点），这时包括明日花绮罗在内的4名女性加入。聚会结束后，周鹤年与明日花绮罗搭乘计程车前往女方住所，并於上午返回成员宿舍（酒店）。
根据《周刊文春》，周学年与明日花绮罗在六本木街头有拥抱等肢体接触，今日上午首次公开相关照片。
주학년 사진 더 뜸 pic.twitter.com/zXfs39wciE— 후니짱 (@ho808_y) June 21, 2025
相关人员证词
周鹤年原所属公司One Hundred对周鹤年及队友进行面谈，认为周鹤年与AV女优饮酒、在街头亲密接触、擅自离开宿舍，若照片可能对团体活动产生负面影响，若确实买春则更会有法律问题，因此通知解约。所属社给出的法律依据是专属合约第6条第3款「损害艺人品格、以致对演艺活动造成妨碍」。
周鹤年与公司第一次面谈时承认了上述事实，但强调：「我没有付钱，是哥哥们付的。」
组合相关人士的证言也对退团决定起到关键作用：「（周鹤年）那天没有回宿舍，问他去了哪里，他说去了明日花绮罗家，自豪地说跟她睡了」「退团已成定案后，他开始喊冤，改口说在明日花绮罗家没有发生关系，之前说睡了只是想装得自己很厉害。」
周鹤年昨日在个人IG也PO出长文喊冤，明确表示没有做非法行为、没有退团、没同意解约，称「如果有我进行性交易的证据，请立即公开」，还PO出疑似起诉状信封的照片，暗示以损害名誉嫌疑起诉某媒体记者。
明日花绮罗否认
D社透露明日花绮罗目前有未婚夫，通过IG私讯进行询问后，她对相关质疑做出否认：「除了过去的职业以外，我从未做过所谓的卖春这种事情。 无论被提出多高的金额，我也从未在私下里收取金钱后发生性行为。 当然这次我也发誓完全没有做出那样的行为。」D社继续询问为何出席该聚会、表示愿前往日本进行采访，未再收到回复。
明日花绮罗还在X（前Twitter）表示，当时在场的一位第一次见面的女性似乎很喜欢周鹤年，拍了照片并卖给《周刊文春》。
いろいろな憶測が飛び交っていますがまだ週刊文春の記事が出ていません。誤情報を広めないで下さい。— 明日花キララ(@asukakiraran) June 20, 2025
私はプライベートでお金をもらって性行為(売春)をしたことが人生で一度もないです。
もちろん今回もです。…
韩网友反应
韩网友大部份支持周鹤年退出THE BOYZ：「跟AV女优发生关系，是什么值得炫耀的事吗？」「这想法真让人恶心」「不管有没有睡，跟AV女优喝酒回家都让人感到幻灭」「跟AV女优有牵连，偶像生活已经结束了」「不退团的话会让THE BOYZ的形象变成AV BOYZ」「有什么可委屈的？ 赔钱走人吧」。
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