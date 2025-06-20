THE BOYZ周鹤年喊冤「没买春AV女优」，怒斥公司索赔20亿逼退团：「拿证据来！」公司反驳是合理措施

男团THE BOYZ成员周鹤年因私生活问题被传出遭逐出组合，今日再次对外界指控的「性交易争议」做出强烈否认，并公开指控所属公司要求他支付超过20亿韩元的赔偿，试图强行解约。

周鹤年於6月20日在IG PO长文表示没有进行任何非法行为，将起诉撰写恶意报道的媒体：「如果真的有我进行性交易的证据，请现在立即公开。」



对於退团说法，周鹤年强调：「我没有退出团体，也从未同意解约。」周鹤年称所属社仅因他「在私人场合与一位名人同席」，就捏造不存在的解约事由、单方面将他逐出组合，还要求他支付超过20亿韩元的赔偿金，但他没有后接受。

周鹤年坦言十分害怕，但因为委屈，最终选择勇敢发声：「如果我在这里屈服，这个社会或许会变成没有背景的人即便什么错都没做，也能被毁灭的地方。 至今我选择忍耐，是因为相信真相终将水落石出。 但当人们拿我根本没做过的事来毁灭我时，我再也无法沉默。」



所属公司反驳：「解约有合理合法依据」

针对周鹤年的主张，THE BOYZ所属公司OneHundred娱乐表示，周鹤年涉及的私生活问题构成合约第6条第3款「损害艺人品格、以致对演艺活动造成妨碍」，因此认定他违约并正当解约，并强调本次事件的本质在於周鹤年「持续逃避责任并歪曲事实」。

争议起源：与日本前AV女优私下聚会

OneHundred曾於6月16日表示周鹤年因「个人因素」中断团体活动，2日后宣布事件严重、无法继续对他保持信任，决定周鹤年退团及解约。

争议核心源自周鹤年与日本前AV女优明日花绮罗的私下会面。 《周刊文春》曾针对此事向OneHundred发出询问，媒体也报导指出，周鹤年曾在5月於东京某私人酒吧与明日花绮罗见面。 有媒体指出，周鹤年退团的主因是与明日花绮罗发生性交易，此事引发热议。

周鹤年於前一天（6月19日）在IG发布手写信承认5月30日凌晨与友人一起参加聚会，明日花绮罗确实有在场，但强调从未涉及性交易或任何非法行为。



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