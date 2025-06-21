《我奪走了公爵的初夜》玉澤演宣佈將和徐玄結婚，令眾人吃驚！猛烈的追妻戲碼，看得好開心啊～

（雷）浪漫古裝喜劇《我奪走了公爵的初夜》第4集中，慶城君李繁（玉澤演 飾）公開向眾人宣佈他將與車善策（徐玄 飾）結婚的消息，超速般的發展讓人看了相當過癮～。

當天，車善策在與李繁等人一同喝酒時提議玩疊疊樂遊戲，並說輸的人要喝烈酒當作懲罰。李繁在被問到問題時沒有正面回答，還表現出不悅，車善策便代替他喝酒。李繁接著問她：「妳最後一次接吻是什麼時候？」



車善策回答：「我從沒接過吻。」李繁便反問：「那麼昨晚我們之間發生的又是什麼？」令車善策頓時慌張不已。



李繁在眾人面前宣佈：「為了讓大家不再誤會，就在這裡說清楚。我慶城君李繁，將與車善策姑娘成婚。」令男二鄭秀謙（徐范俊 飾）震驚地喊道：「這是怎麼回事？」



聽到消息的趙恩愛（權韓率 飾）嚇得連連咳嗽。車善策趕去關心時，不慎打翻火燭，引燃地上的酒精，現場陷入危機。李繁及時救下她，不過，女主的父親車浩烈（徐鉉哲 飾）強烈反對兩人的婚事。究竟下一集又會出現什麼驚人發展呢？真是讓人好期待啊～～～。

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▼第5集，最新預告：



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