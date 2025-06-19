陣容超豪華！申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮漫改劇《再婚皇后》圍讀合照來襲，明年Disney+獨家公開

Disney+今日宣佈，將於明年獨家公開原創影集《再婚皇后》，首度公開四位主演申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮的合照。

《再婚皇后》是一部浪漫奇幻史詩劇，故事圍繞東大帝國的完美皇后「娜薇爾」（申敏兒 飾）展開。 她被皇帝「索本修」（朱智勛 飾）通知離婚，而皇帝愛上的對象竟是逃亡奴隸「菈絲塔」（李世榮 飾）。面對背叛，娜薇爾沒有悲痛挽留，而是要求與西王國王子「海因里」（李鍾碩 飾）再婚作為代價，由此展開一連串驚心動魄的故事。



這部劇改編自2018年連載的網路小說《再婚皇后》，該作品自推出以來大受歡迎，被改編為網漫並翻譯為10種語言，全球累計點閱率高達26億次，擁有廣大讀者群。







申敏兒飾演的「娜薇爾」是東大帝國人人愛戴的完美皇后，聰明高貴，氣質非凡。面對從小一起長大也是唯一摯友的「索本修」皇帝突如其來的離婚要求，她雖震驚，卻毅然提出與西王國王子再婚的請求，在東大帝國掀起波瀾。



朱智勛飾演握有絕對權力的皇帝「索本修」，他自幼與「娜薇爾」共同受教，成為一位強大的君主，卻背棄「終生不立後宮」的承諾，向皇后提出離婚。



李鍾碩飾演的「海因里」是西王國的王子，同時也是第一順位王位繼承人。他是一位神秘人物，備受眾人矚目，總是伴隨著各種流言蜚語登場。 雖然一開始接近「娜薇爾」時帶著不為人知的目的，卻漸漸被她吸引。



李世榮飾演的「菈絲塔」則是外貌華麗的逃亡奴隸。 她在狩獵場被皇帝所救，得知其身份後，開始渴望擁有從未敢夢想的東西。李世榮將細膩又縝密地詮釋這個角色，描繪出她在純真微笑之下，逐漸滋長的慾望與野心。



此外，李鳳輦將飾演「娜薇爾」所居住的西宮中的侍女長「艾莉莎」，是「娜薇爾」唯一能傾訴內心話的人。 崔代勳飾演「海因里」王子的秘書「麥肯納」，因應對行事難以預測的王子而常年心力交瘁，並毫不吝嗇地給出忠告與碎念。 朴呼山飾演「菈絲塔」過去的主人「洛特修」，個性殘暴且冷血，掌握著「菈絲塔」絕不能被皇帝知道的秘密，將於關鍵時刻現身，為劇情增添緊張感。

鄭英珠飾演「阿爾芭妮」，她的丈夫「里爾提昂大公」是「索本修」皇帝的叔父，因試圖奪權失敗而被褫奪爵位與領地。為了重掌家族權力，「阿爾芭妮」將「菈絲塔」收為義女，並展開深藏的野心。 南允浩飾演「索本修」的秘書「朗特」，是皇帝最親近的輔佐者，與皇后侍女長「艾莉莎」之間也保持著隱秘的交流。



《再婚皇后》由《聽見你的聲音》《皮諾丘》《雖然30但仍17》的導演趙秀沅執導，劇本由《驅魔麵館》編劇呂智娜與電影《一拳鮮師：勇敢的市民》編劇玄忠烈共同執筆。5月13日進行了第一輪劇本圍讀，預計於2026年在Disney+獨家上線。

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