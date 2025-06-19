银赫回顾Super Junior 20年来歌曲感性落泪，诚恳道：「新歌超级帅，真的会做得很好」

Super Junior即将迎来20周年回归，发行纪念专辑《Super Junior25》，银赫17日直播回顾Super Junior 20年来歌曲，喜欢的歌曲挑不完，还一度感性落泪。

直播中后段，银赫播歌时表情已明显感伤，播了〈What If〉（2009，收录於专辑《Sorry, Sorry》）时情绪更明显，闭眼聆听后突然撇头不语、落下泪来。擦擦泪待情绪稍平复，银赫否认喝醉，表示自己是真的很喜欢这首歌，每次听都会有情绪，一直很想在巡演《Super Show》放进这首歌，但这是小分队K.R.Y.和晟敏一起唱的，不是全员所以有些尴尬。



银赫还特别播了小分队M队友们Cover香港歌手林忆莲华语歌〈至少还有你〉（2008，收录於《迷 (Me)》）时，银赫回忆他还没加入M前，和M队友在《Super Show》上重逢，彩排时他们唱了，他说：「因为很想念成员，又刚好在唱这首歌，我的眼泪就一直掉下来，彩排的时候哭了，当时还小嘛……」银赫也跟著唱了几句：「全世界我也可以忘记，至少不愿意失去你的消息，你掌心的痣，我总记得在那里……」



光是播这两首歌，就可看出银赫对Super Junior和成员感情多么深厚，他在结语还特别请大家期待此次回归的主打歌〈Express Mode〉。银赫先是胸有成竹表示对此次回归「超级帅」，是自己近三、四年最喜欢的歌，会让你感受「对，这就是SuJu」，讲著讲著情绪涌又上来：「会做到不让人羞愧，真的会做得很好，请期待吧，真的会做得很好……我们Super Junior……请多多珍惜，请多多爱护。」E.L.F.看了也忍不住鼻酸、心疼。



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此外，银赫直播期间利特、神童也曾乱入，一个想点新歌〈Express Mode〉，一个想点成始璄的歌，制造趣味。银赫现场打电话给利特和他斗嘴，利特说自己也是订阅者，抗议银赫怎能忽略他的意见。利特还透露了7月7日回归前晚会和希澈一起直播，银赫则说SJ歌太多还想做一次回顾，话还没说完利特就自告奋勇当嘉宾！打给神童时，神童一开口就喊银赫是「最帅第一名银赫xi（敬语）」（因为‎神童前阵子才说银赫丑被炎上‎），还示范了即将回归的主打歌〈Express Mode〉「完美剧透方式」，把歌词用其他节奏唱出来。



除了两位乱入的哥哥，银赫当然有打给D&E好搭档东海了，发现他曾传讯息便直接打电话过去，东海疑似在准备明年的Solo曲，还唱起歌来大方剧透！？



Super Junio 20周年纪念专辑《Super Junior25》就在7月8日发行，主打歌〈Express Mode〉据官方说明是首能让人感受酷炫能量的「快节奏Club流行曲」（느껴지는 업템포 클럽 팝），副歌具中毒性，专辑所有歌曲将在当日韩国时间下午6时（港台时间5时）於各大音源平台上线。



▼完整直播影片（此影片银赫设定成仅供成年者收看，因包含喝酒内容），2:21:25银赫发现利特，2:45:03打给利特，3:00:20银赫听〈What If〉和〈至少还有你〉感性落泪，3:20:45打给东海，3:08:35打给神童



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〈「台湾灶咖大赛冠军」Super Junior银赫沾沾自喜DIY了噶玛兰威士忌，结果错字超糗XD〉‎

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