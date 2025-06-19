2025韓國票房賣座冠軍《野黨》！本年度最刺激的犯罪動作電影，姜河那、柳海真、朴海俊聯袂主演6/19全力出擊

2025年最賣座、最刺激的犯罪動作電影《野黨》即將上映！這是韓國首部聚焦「野黨」的電影，專業線人遊走於黑社會和執法機構之間，向檢察官和警察提供有關毒品世界的秘密情報。 一場VIP派對上的毒品查緝行動，讓涉案人員捲入危險的陰謀，經驗豐富的「野黨」必須竭盡全力、險中求生！

「野黨」是毒品犯罪和臥底調查領域中真實存在但又神秘的人物，在執法人員和犯罪分子之間充當中間人，向警察或檢察官提供內幕消息，以換取金錢獎勵或減刑。 電影《野黨》是首部以此為題的電影，講述臭名昭著的「野黨」李江水與一心想晉升到頂的冷酷檢察官具寬熙結盟，與此同時，頑強的毒品調查科警探「吳尚載」不懈地追捕著他們。 由於一個事件引發起連鎖反應，三人交織在一起的命運發生了戲劇性的轉變，將他們推入爆炸性的衝突。



主演姜河那憑著在《東柱：亂世詩情》、《再審》、《青年警察》等多部電影與及《山茶花開時》、《魷魚遊戲》系列等電視劇中飾演的多元化角色而聞名。 今次他在電影中飾演「李江水」一角，作為一個普通人誤打誤撞進入地下毒品世界。 他曾被誣告入獄，後來與具寬熙檢察官結盟稱兄道弟，最終崛起成為全國知名的頂級「野黨」，動搖了韓國毒品生意的根基。 一天，他捲入一宗涉及總統候選人之子「趙勳」的毒品案。 李江水自以為已經巧妙地收拾了爛攤子，卻很快發現自己陷入了難以預測的事件——事態發展到他無法控制的地步。



姜河那表示：「我專注於尋找一個平衡點——李江水不應該顯得太正直，但也不應該給人留下純粹反派的印象。」他的角色從一個無憂無慮的騙子演變為一個內心充滿矛盾的人物，展現了他作為一名演員的雙重性和深度。



《王的男人》、《燥底師兄生擒富二代》、《逆權司機》和《破墓》資深演員柳海真在電影中飾演野心勃勃、冷酷無情的檢察官「具寬熙」，與「野黨」結盟，努力不懈地追求權力。 具寬熙從底層一步步爬上來，心中始終懷著永不滿足的野心，渴望更上一層樓。 一日，他留意到李江水因莫須有的毒品罪名入獄，卻擁有超凡的記憶力和詭計多端的本領，便提議讓他擔任「野黨」，承諾幫他減輕刑期。 具寬熙利用江水滲透毒品地下世界，有系統地瓦解犯罪網絡，最終目標是躋身中央地方檢察廳的精英。 柳海真將他的角色形容為：「與其將自己的野心公開表達出來，更趨隱藏於表面之下。」



憑著在《毒戰寒流》、《12.12：首爾之春》及電視劇《夫妻的世界》《苦盡柑來遇見你》中的精彩表演而聞名的朴海俊飾演警探「吳尚載」，是名願意冒一切風險毒品打擊交易的緝毒科警探。 「吳尚載」被犯罪分子稱爲「玉皇大帝」，一旦釘上就絕不鬆手，強大的決心令毒犯們聞風喪膽。 然而，當狡猾的經紀人李江水和野心勃勃的檢察官具寬熙開始擾亂毒品調查時，吳尚載警探屢屢發現自己總是慢了一步。 吳尚載畢生致力於剷除毒品罪案，他執著地追查江水和具寬熙之間的秘密關係，最後卻墮入陷阱。



柳炅秀以《三進公司英語課》、《綁架影帝黃晸珉》、《孩子轉運站》和《地獄公使》中精彩絕倫的表演而聞名，今次他飾演的「趙勳」是不可觸碰的總統候選人之子。 趙勳舉止高傲，無論惹出多大的麻煩都無人敢動他。 一天晚上，當他再次舉辦毒品派對時，意外地被具寬熙和李江水當場抓獲。 即使被拘留期間，趙勳依然泰然自若，自信滿滿。 就像被抓時一樣輕鬆地，他從他們的指罅中溜走了。



蔡元彬在《如此親密的背叛者》的精彩演出令她獲得多項表演大獎，今次她飾演因捲入毒品醜聞而陷入困境的女演員「嚴秀楨」，為了報仇，她成為危險的地下毒品世界的關鍵人物，決心讓那些毀了她人生的人付出代價。



電影深入探討了犯罪交易的隱密世界，尤其圍繞著地下毒品交易中的關鍵經紀人「野黨」。 2021年，黃秉國導演在讀到一篇關於神秘人物聚集在蔎的新聞時，第一次知道了「野黨」的存在。 他意識到這個主題從未在電影中探索過，因此他進行了廣泛的研究，以製出細緻、真實的劇本。 為了達成目標，黃秉國親自採訪了緝毒警探與及前「野黨」特工，確保故事的每方面都貼近現實。

《野黨》的核心是日益嚴重的毒品犯罪社會問題。 黃導演表示：「幾年前，每年約有1.6萬名毒品罪犯被捕。 如今這個數字已飆升至2.3萬，考慮到未舉報的案件，實際數字可能還要高出20倍。 我希望這部電影不僅能帶來娛樂，還能提高人們對毒品犯罪在社會中嚴重危害的認識。」





姜河那認為這不僅是一部普通的犯罪電影，更是一場精彩刺激的旅程，讓觀眾彷彿置身於時光飛逝之旅，觀眾將感受到湊的節奏和引人入勝的敘事方式。 柳海真補充道，新穎的構思和人物之間錯綜複雜的心理鬥爭使得這部電影更引人注目。 朴海俊也強調該片豐富多樣的動作場面，故事情節跌宕起伏，令人看得熱血沸騰。

《野黨》由開始直到最終均持續不斷的充滿緊張感，爆炸性的高潮，幕幕意想不到，讓觀眾屏住呼吸，興奮不斷，在韓上映以來至今持續雄霸票房。《野黨》由《12.12：首爾之春》和《魔鬼對決》等票房大熱的出品公司HiveMediaCorp製作，由業界最炙手可熱的電影製作團隊傾力打造，以緊湊的情節、扣人心弦的動作和獨特的故事吸引著觀眾，定將帶來前所未有的驚險刺激和令人滿意的電影體驗。



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