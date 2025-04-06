Super Junior罕見為綜藝內容道歉！神童向粉絲道歉並反思，韓網給予肯定

粉絲E.L.F.甚至是路人都知道20年長壽男團Super Junior總是「相愛相殺」，他們彼此也開玩笑說「是因為架沒吵完才沒解散」，但日前神童對銀赫開玩笑的內容卻在Twitter被炎上，神童主動上傳一支道歉影片。

神童會被炎上，主因是他和銀赫上‎綜藝節目《脫掉鞋子恢單4Men》，在解釋銀赫如何贏IVE拿下KBS音放《音樂銀行》第一名時，一句「數位音源分數很低、百名都不到」‎遭批判。當日數據顯示銀赫音源僅11分，IVE 2280分，有粉絲指出銀赫帳面分數低但不至於「百名都不到」，認為神童抹滅了粉絲替銀赫苦刷音源的努力。再者，當日節目神童又提了SJ間的老哏「銀赫很醜」，也被提出「以前就要求別講了又講」。



節目1日晚間播出，2日被炎上，當天神童便意識到不對勁而預告隔日有想傳達的話，隔（3）日便上傳影片〈真心想傳達的話〉。影片開頭神童直言看到網路貼文「有點恐慌」、「突然發抖」，很快地決定要和粉絲說說話。神童表示Super Junior之間相處了很久，談話方式或某些話題都會得到很好的反應，就算不是粉絲都會因此稱讚他們很擅長做綜藝，而此次是他第一次驚覺有人對此感受不適、某些話題有人早制止過。



他反思：「以前就告訴我不要那樣了，但我以前怎麼都沒意識到？無論如何這是一個契機，第一次意識到這是讓他人不舒服的事，很抱歉，非常抱歉，對E.L.F.很抱歉。」和神童一起拍影片的旁人認為可能是「時代變化」，十年前大家也許能接受那樣的玩笑，但現在不一定，尤其現代人更加注重外貌。神童同意：「我承認自己過時了，我也應該要進步，這是我的錯。」並提出近期上了少女時代孝淵的頻道評價SJ舞蹈，反響很好時他便以為粉絲喜歡看吐槽的內容，「但事實上兩件事本質不同，是我沒意識到」，同意粉絲聽到喜歡的偶像「醜」肯定會不舒服。



而「音源沒有百名」的失言，神童解釋自己只是想搞笑，承認自己沒有多加思考導致傷害了粉絲。「這次我真的學到了很多，啊，有些事能做有些事不能做。」神童坦言看到有人寫了「那你能拿第一嗎？」讓他非常後悔且自責。他提到自己在拍影片前知會過銀赫也和他談過，銀赫要他不要太放心上並表示知道他不是有意的，「所以想再次對銀赫表達感謝」。



神童繼續思索這種綜藝風格他已做了二十年，這才首次意識到錯了，他也很害怕「我喜歡的人開始討厭自己」（應指開始不受粉絲歡迎），尾聲再次道歉：「我做錯了，很抱歉，各位如果能原諒我一次，我下次會再小心。我們Super Junior還沒結束，今年是20週年，20週年我們會好好慶祝，30年、40年繼續當帥氣的團體。」

「很抱歉，我會好好表現的，對不起。」神童面對鏡頭有些彆扭，但仍然真摯道歉，表達會反省，會為了讓自己成為大家願意應援的神童還有Super Junior一員而努力。下方他留言他亦正式道歉：「大家好我是神童。這段影片是非常想告訴大家的一段真心話，現在我清楚地明瞭了，對受傷的E.L.F.真心對不起。想透過影片表達我的心意，感謝你們的收看，還感謝等待，E.L.F.。」



▼神童道歉影片



▼附上神童先前上孝淵頻道評價SM三十週年Super Junior表演



E.L.F.間對此反應大該分兩派，有人認為是「唯粉」、「毒唯」才會對神童的玩笑有意見，畢竟成員間確實是知名的愛互相吐槽，要認真的話「帳都翻不完」，安慰神童別受網路發言太多影響；有人則說銀赫粉絲其實長期都對外貌吐槽不滿，只是這次加上音源成績誤導才爆發開來，不過大多肯定神童聽進粉絲的話且迅速處理。另外，有人認為「Super Junior長期都被貶低，成員們之間還互相貶低本就會讓粉絲更傷心」，或說Super Junior本應顧及新粉或低齡粉絲不一定能接受這樣的玩笑，同神童反思的「自己是否太過時了」。

而事情傳到Theqoo論壇‎，留言高達900多則，大多稱讚神童坦然承認錯誤「很帥氣」，網友留言「誠實道歉和反省的模樣真好」、「能傾聽他人話語並反省改正就是帥氣之人」、「認錯並道歉太帥了」、「『如果能原諒我一次』這段真的很帥，這種程度就應該要放過他了，注重粉絲的態度很讓人感動」、「是有勇氣之人啊」、「以後別再犯就好，道歉也是種勇氣」、「因為是二代團所以熟悉那種搞笑方式吧，看了影片真心感受會好好改善」……

「看文字和影片感受到了真心，感覺都要流淚了，為Super Junior加油」、「很珍惜粉絲才如此真誠道歉，非常了不起」、「道歉還能一點一滴指出自己做錯什麼，非常了不起，尤其隨著年齡增長要認錯更難，單就道歉影片直得稱讚」、「到了41歲那年紀還能反省很了不起」……等等。瀏覽這些留言，不難發現神童這支影片意外成為許多網友「借鏡」，例如提醒彼此「隨著年齡增長也要順應新時代」、「朋友之間容易失了分寸，朋友本人不計較但難保對方親友不會不舒服」。

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