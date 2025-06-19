姜河那驚悚新電影《84平方公尺》7月18日公開！搬進新公寓卻被所有住戶懷疑是噪音製造者！

一位高高興興買了一間84平方公尺（約25坪）的公寓並入住的宇成（姜河那飾），每天卻飽受樓層間的噪音所苦，連自己都已經受不了，但大家卻都懷疑他才是噪音來源？

Netflix新電影《84平方公尺》將於7月18日公開，從主題名稱就令大家感到好奇，這個平方公尺的大小是韓國最大眾化最常見的公寓坪數，也反映出現實的韓國社會，已經公開的預告中充滿懸疑氣氛，似乎已六神無主的宇成，到底在搬進新家後發生了哪些事情？而透過窗戶相互懷疑彼此的所有住戶們，他們的身分以及警戒心情，將引發意想不到的情節。



海報上更寫著：「精緻的公寓發出的砰砰樓層噪音的犯人…是我嗎？」買房暫時感到幸福開心，但被指稱為整棟樓的噪音製造者，可說是宇成人生的最大危機。預告的一開始，姜河那所飾演的宇成，在周圍眾多人的祝賀聲當中開心地在首爾擁有了自己的一間公寓，包含了房貸、離職金、單人套房保證金、媽媽的大蒜田等等，所有的要素都聚集在一起，加上他的靈魂，才成功購入了這樣的公寓。



不過幸福只是暫時的，每到夜晚就會開始傳來惱人的樓層噪音，讓宇成覺得不堪其擾，影片氣氛也瞬間轉變為驚悚懸疑，「所有人都懷疑是我」他的門上貼著許多警告的便利貼，住戶們紛紛來向宇成抗議，並警告他不可再發出噪音，而住戶代表恩華（廉惠蘭飾）的表情不一般，最終有人說著「你知道隔壁區的公寓曾發生的殺人事件嗎？」令人毛骨悚然。



《84平方公尺》也是《只是手機掉了而已》導演金泰俊的第二部懸疑作品，擅長透過日常生活想像得到的真實恐怖懸疑情境，細膩的表現出來並大獲好評，在這個韓國人相當熟悉的公寓坪數日常生活空間裡，謎樣的噪音到底背後藏有什麼樣的故事？由姜河那、廉惠蘭、徐賢宇等演員共同演出，7月18日將在Netflix全球公開。



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