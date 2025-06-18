前几天才宣布因个人因素暂停活动！One Hundred Label 今日宣布：THE BOYZ周鹤年退团＋解约！

经纪公司 One Hundred Label 今日（18）通过正式立场表示：「本公司最近接到周鹤年牵涉到私生活问题的内容后，立即采取中断活动的措施，并仔细确认事实关系。」

同时表示：「确认结果后，我们沉重地接受相关事件的严重性，明确意识到很难对艺人继续保持信任。对此，本公司经过与 THE BOYZ 成员们的充分讨论，最终确定了周鹤年退团及解除专属合约。因此，周鹤年作爲 THE BOYZ 成员的所有活动将从今天开始结束。」



One Hundred Label 补充说：「今后爲了剩下的 THE BOYZ 成员们能够毫不动摇地健康活动，将不惜一切支持和努力，再次向粉丝表示深深的歉意，以后会尽最大的努力、更好的活动来回报大家。」

此前，One Hundred Label 在16日曾表示，周鹤年因个人因素暂时中断活动。与此相关，据韩媒 new1 今日（18）报导：「经确认，周鹤年因日前与前日本成人片演员明日花绮罗的私人会面，因而突然中断组合活动。」据报导，周鹤年上月29日晚上与平时认识的日本朋友一起访问六本木的酒吧，他与明日花绮罗一直待在一起还被捕捉到拥抱等行为。



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