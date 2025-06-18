[有雷]連媽媽都一樣熱血！《勞務師盧武鎮》鄭敬淏為高齡勞動者抱不平：不正當要求造成精神壓力（EP.5－6）

《勞務師盧武鎮》每一集都令人覺得超有感！在職場工作的進行中，勞工們除了認真完成自己的工作以外，還必須承受很多來自資方的心理壓力，有時候這些壓力甚至造成了勞工失去性命。

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盧武鎮（鄭敬淏飾）回家吃飯時發現媽媽帶回了一隻小狗，並且後面跟著一位與媽媽年紀相仿的女子，雖然盧武鎮知道她應該有些冤情，但她卻閉口不言，連名字都不說。盧武鎮發現媽媽在假日時濃妝豔抹打扮得很正式，於是跟蹤媽媽。原來媽媽是韓國大學的清潔工，假日卻打扮得特別整齊來到校園，甚至需要參加考試，考試的題目是連一般人都難以回答的，並且台上的管理人對這些高齡者說話相當刻薄，讓盧武鎮覺得事有蹊蹺



他詢問參與在其中的媽媽，才發現他們清潔人員被要求假日來參與這樣的考試，並且考試內容與工作完全無關，讓這些高齡者感到壓力山大。媽媽的好同事英淑，總是認真背誦著可能考試的內容，接著她突然曠職多日，媽媽偕同房仲到她家中，卻發現她已因心臟麻痺而離世，身邊只留下一隻小狗狗。英淑阿姨的書桌前貼滿了所有考試相關的內容，不難感受到她的精神壓力。



由於心理壓力造成的死亡，在法律上難以認定，於是盧武鎮向所有的清潔員們表達自己受到雇主不當的對待，應該要正式地表達出來，原本所有的叔叔阿姨都覺得自己不想多事，但很確定的是，對於假日被強制要求來參加奇怪的考試，讓大家都感到不自在。盧武鎮開始著手讓清潔員們成立工會，依照法律的規定來表達自己的意見，甚至合法進行罷工。學生們也漸漸發現校園變得髒亂，這些基層的工作人員平時的付出開始受到重視。



不過狡猾的校方管理者依舊不願意進行改變，盧武鎮團隊決定使用直播的方式揭露這個考試的現場，盧武鎮的媽媽帶著含有攝影鏡頭的眼鏡，直播現場的狀況，頻道立即吸引了上萬人收看，並且湧進大量留言，最終也揭露了這位管理者口出惡言的現場，以及校方對於清潔人員的壓迫。大學的校友會也來到學校向校長抗議，這件事情有辱校園形象。最後終於讓這些清潔人員們得到了尊重，也還給他們正常的工作環境。



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