BTS Jin 代言全新LANEIGE NEO Cushion Mewy！空氣感輕霧妝容同步登陸香港

BTS成員Jin退伍後工作滿檔，從Coldplay首爾演唱會嘉賓到發行個人迷你專輯《Echo》，再到即將舉行個人演唱會，這樣密集的行程下Jin依然能保持完美無瑕的肌膚狀態，秘密武器就是他最新代言的LANEIGE全新Neo Cushion Mewy輕霧濾鏡貼膚氣墊粉底！

這款革命性新品一推出即火速登上韓國Olive Young整體銷售排行榜第1位，特別是品牌推出購買即送JIN迷你立牌匙扣的限量優惠，令FANS瘋狂搶購，在韓國掀起「輕霧濾鏡」妝容熱潮！現在香港粉絲們也能體驗Jin同款完美底妝啦！想要擁有「Worldwide Handsome」Jin同款完美無瑕肌嗎？

打造空氣感輕霧妝容 妝養合一的護膚級底妝

為迎合崇尚柔霧水光妝感的美妝大勢，全新Neo Cushion Mewy輕霧濾鏡貼膚氣墊粉底蘊含 89%護膚精華，配合專利 Water Lock System™ 智能鎖水科技實現全日持久盈潤透亮的輕霧無瑕妝感。4重護膚機能，化妝同時保養肌膚！

● 胜肽複合物及維他命B5：有效速進肌膚彈性；

● 神經醯胺、角鯊烷：深入肌膚，強化屏障；

● 透明質酸：速效深層補濕；

● 維他命B3：即時提亮光澤



空氣感輕霧妝容 無痕貼膚超持妝

突破性空氣微米化貼膚科技Airy Seamless Technology™集結三大核心功效：精準調護油脂皮脂、持久遮瑕及智能肌色調校系統。無重柔焦粉末較傳統配方輕盈3倍，完美隱匿毛孔同時帶來雲朵般柔軟觸感，無縫貼膚超持妝！一拍輕鬆上妝，任意叠加随心加強遮瑕力，輕鬆滿足遮瑕與輕透的雙重需求，追求完美底妝從此更簡單！94%用家同意出油後底妝也不會浮粉，96%用家表示可輕易疊加粉底，輕鬆調控理想遮瑕度。

一抹瞬間降溫3.3°C

獨特質地在接觸受熱後的肌膚瞬間降溫，提供即時冰涼感，特別適合香港夏季炎熱天氣，讓你時刻保持清爽膚感！



時尚鏡面粉盒 + 雙頭心型粉撲

與Jin優雅風格完美配合的時尚設計！鏡面粉盒讓補妝更輕鬆，更可與品牌熱銷的「NEO氣墊粉底」通用。特備「雙頭心型粉撲」以其突破性設計重新定義上妝體驗，符合人體工學的心型設計精準貼合臉部輪廓，尖端完美處理眼下、鼻翼等細節部位，雙頭造型提供多角度上妝，大面積打底與局部修飾一步搞定！



想要擁有「Worldwide Handsome」Jin同款完美無瑕底妝嗎？立即入手這款韓國銷售冠軍氣墊粉底，一起感受柔霧水光的魅力，打造屬於你的空氣感輕霧濾鏡妝容！

LANEIGE | Jin NEO Cuhsion Mewy套裝即日起於全線門市及官方網店公開發售！購買全新NEO Cuhsion Mewy，即送「JIN迷你立牌匙扣及補濕旅行裝2件」。(數量有限，送完即止)

立即到 LANGIGE網店入手：https://hk.laneige.com/tc_l/makeup.html



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*測試對象: 32位 25-49 歲的女性 / 測試時間: 2024年12月6日至2025年1月7日

**測試機構: Beautylink Partners / 測試對象: 35位 25-39 歲的女性，使用產品3天的居家使用測試，使用產品8小時後結果。/ 測試時間: 2025年2月20日2月22日)／(**測試機構: Global Medical Research Center Co.,LTD / 測試對象: 32位 20-49 歲的女性，使用產品2星期的居家使用測試。 / 測試時間: 2024年12月9日12月24日)



***測試機構: Global Medical Research Center Co.,LTD / 測試對象: 32位 20-49 歲的女性 / 測試時間: 2024年12月9日~2月24日

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