BTS 防彈少年團 SUGA 將於後天正式退伍！官方公告：「感謝粉絲們不變的愛與支持」當天無官方活動

防彈少年團即將全員退伍，結束「軍白期」迎來完整體。成員 SUGA 將於 6 月 21 日正式解除兵役義務。

BIGHIT MUSIC 於今天（18日）透過粉絲平台Weverse發佈了「防彈少年團 SUGA 解除兵役義務公告」，並在 SUGA 退伍前向粉絲們傳達叮嚀之語。

所屬公司表示：「SUGA 作為社會服務要員（替代役）履行兵役義務，目前即將解除兵役。」並告知「當天不會舉辦任何官方活動」。



同時為了預防可能發生的安全事故，呼籲粉絲們：「請避免前往現場，僅以心意傳達對 SUGA 的溫暖歡迎與鼓勵。」接著表示：「一直以來感謝粉絲們給予 SUGA 的應援與不變的愛」，並承諾「未來也將全力支持藝人活動。」



防彈少年團將於本月成為全員服完兵役的團體。Jin、j-hope、RM、V、Jimin、Jung Kook 已依序完成陸軍現役服役，SUGA 則以社會服務要員身分履行兵役。



如今，防彈少年團將以完整體姿態回歸。他們於本月 13 日團體出道 12 週年紀念日當天，一同觀賞了 j-hope 的個人巡演《HOPE ON THE STAGE》，7人皆在現場（舞台上or觀眾席）讓粉絲們相當感動。而大哥 Jin 和忙內 Jung Kook 以嘉賓身分上台表演。



他們向 ARMY（粉絲名）承諾再會。j-hope 說道：「成員們結束兵役後終於回歸了。我們會好好準備帶給大家精彩表演，請多多期待。」

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