[有雷]连妈妈都一样热血！《劳务师卢武镇》郑敬淏为高龄劳动者抱不平：不正当要求造成精神压力（EP.5－6）

《劳务师卢武镇》每一集都令人觉得超有感！在职场工作的进行中，劳工们除了认真完成自己的工作以外，还必须承受很多来自资方的心理压力，有时候这些压力甚至造成了劳工失去性命。

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卢武镇（郑敬淏饰）回家吃饭时发现妈妈带回了一只小狗，并且后面跟著一位与妈妈年纪相仿的女子，虽然卢武镇知道她应该有些冤情，但她却闭口不言，连名字都不说。卢武镇发现妈妈在假日时浓妆艳抹打扮得很正式，於是跟踪妈妈。原来妈妈是韩国大学的清洁工，假日却打扮得特别整齐来到校园，甚至需要参加考试，考试的题目是连一般人都难以回答的，并且台上的管理人对这些高龄者说话相当刻薄，让卢武镇觉得事有蹊跷



他询问参与在其中的妈妈，才发现他们清洁人员被要求假日来参与这样的考试，并且考试内容与工作完全无关，让这些高龄者感到压力山大。妈妈的好同事英淑，总是认真背诵著可能考试的内容，接著她突然旷职多日，妈妈偕同房仲到她家中，却发现她已因心脏麻痹而离世，身边只留下一只小狗狗。英淑阿姨的书桌前贴满了所有考试相关的内容，不难感受到她的精神压力。



由於心理压力造成的死亡，在法律上难以认定，於是卢武镇向所有的清洁员们表达自己受到雇主不当的对待，应该要正式地表达出来，原本所有的叔叔阿姨都觉得自己不想多事，但很确定的是，对於假日被强制要求来参加奇怪的考试，让大家都感到不自在。卢武镇开始著手让清洁员们成立工会，依照法律的规定来表达自己的意见，甚至合法进行罢工。学生们也渐渐发现校园变得脏乱，这些基层的工作人员平时的付出开始受到重视。



不过狡猾的校方管理者依旧不愿意进行改变，卢武镇团队决定使用直播的方式揭露这个考试的现场，卢武镇的妈妈带著含有摄影镜头的眼镜，直播现场的状况，频道立即吸引了上万人收看，并且涌进大量留言，最终也揭露了这位管理者口出恶言的现场，以及校方对於清洁人员的压迫。大学的校友会也来到学校向校长抗议，这件事情有辱校园形象。最后终於让这些清洁人员们得到了尊重，也还给他们正常的工作环境。



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