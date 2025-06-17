新人男女混聲團體「ALLDAY PROJECT」新曲MV公開！引熱烈討論，韓網友：新世界資本進入了嗎、感覺花很多錢！

全新男女混聲團 ALLDAY PROJECT 在16日率先公開出道單曲〈FAMOUS〉的 MV。

在 MV 中，5名成員以獨一無二的魅力留下深刻印象，原本他們停留在各自不同場所，之後被不可抗力吸引而拉近，最終融爲一體。所有場面都突出他們的個性，華麗的動畫和特效，吸引 K-POP 粉絲們的視線，上線後點擊率也迅速上升。

〈FAMOUS〉是鮮明地地展現 ALLDAY PROJECT 整體性的歌曲，歌詞中包含「雖然不太出名，但是已經受到關注」的自信和抱負。MV一公開，也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「MV真是絕了..榮書的聲音真好聽」、「歌曲本身普通，但是成員們的嗓音都很好」、「表演影片也公開一下吧」、「哦 很時髦」、「歌曲好特別啊！MV拍得真好」、「新世界資本進入了嗎？質感 顆顆顆」、「哇 MV花了多少錢」、「好久沒混合團了，感覺很新鮮」、「感覺這個組合會紅起來」等等。



ALLDAY PROJECT 是製作出 K-POP 熱門歌曲 Teddy 帶領的 THE BLACK LABEL 推出的第二個組合，5名成員在出道前活躍在各個領域而廣爲人知，從出道前開始就證明話題性。而他們的出道單曲共收錄兩首歌曲，主打歌〈WICKED〉將在23日公開，與〈FAMOUS〉有著不同的魅力。



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