FIFTY FIFTY成员Chanelle Moon模仿男偶像跳舞爆红！「眨眼、皱眉、舔嘴唇」抓住精髓，网大呼帅气

女团FIFTY FIFTY迷你三辑主打歌《Pookie》本是甜美可爱的曲风，没想到被成员Chanelle Moon用男偶像的跳舞风格进行改编，表情动作完全抓住精髓、又搞笑又帅气，意外引发讨论XD

FIFTY FIFTY今年4月底发行迷你三辑《Day & Night》，主打歌《Pookie》一公开就获得好评，旋律轻松悦耳，延续了之前爆火全球单曲《Cupid》的好感度。



副歌部份的「钓鱼舞」也十分可爱俏皮，原版是这样：



Chanelle Moon示范了如果是男偶像会如何跳这支舞，不仅动作变得有力和内敛，表情更带上充满自信的笑容，还不时眨眼皱眉和扭头，仿佛在说「看我不迷死你」XD



Chanelle Moon在出演打歌节目《Show Champion》时透露男偶像版的精髓，即是要沉醉在自己的帅气之中：



아니 유튜브에 피프티피프티 문샤넬 소녀의

Pookie 남돌버전 << 이라는 영상이 떴는데

남돌 특유 제스처랑 시선처리 너무 잘살려서

지금 개큰좋느를 느낌…



지금미소녀의얼굴로왕자님이시잖아 pic.twitter.com/VZaiCEsLq3 — 롤로 (@pololo0519) June 12, 2025

最后那个射击的动作真的男偶像味十足XD



身为韩美混血儿的Chanelle Moon有著洋娃娃般的可爱面容，虽然队内担当是主唱和Rapper，但跳舞实力也不容小气，尤其跳男团舞时有种不一样的帅气。 上周在《认识的哥哥》跳了TWS的《初次见面没有按计划进行》和RIIZE《Get a Guitar》，跟TWS合作的challenge也让人眼前一亮：



很多网友对Chanelle Moon的搞笑天赋与歌舞实力感到惊喜，期待她诠释更多帅气的曲风：「模仿到精髓」「好帅气，被迷倒了」「这是吞了多少个男团？ kkk」「拜托女团也走这样的路线吧」。







아니 그니까 03년생 문샤넬양이 이런 비주얼로

단순 비주얼멤이 아니라 메인보컬인데 춤도 잘추고

랩도 잘하고 학력은 연세대이며 무려 축구 선출인

웃수저 왕자님이시라고? 믿을수X pic.twitter.com/9pBgTM5yHu — 롤로 (@pololo0519) June 16, 2025

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