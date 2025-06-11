【影片】防彈少年團BTS又有兩位成員一起退伍！Jimin連喊「感謝」，柾國靦腆笑說「沒化妝」

人氣男團 BTS 防彈少年團成員 Jimin 和 柾國（Jung Kook）於6月11日上午在京畿道漣川郡的漣川公設運動場向外界進行了退伍問候，正式結束軍旅生活。

Jimin和柾國於2023年12月一同以現役身分入伍，在陸軍第5師團砲兵旅服役。柾國開口表示：「很久沒站在鏡頭前了，連妝都沒化，有點不好意思。謝謝前輩們、後輩們、同袍們，以及辛苦的幹部們，跟我們一起生活真的很辛苦，也非常感謝你們的照顧。」Jimin說道：「感謝大家從遠方前來看我們，也有很多粉絲來到現場，真的非常感謝。 謝謝大家一直等待我們。 既然已經退伍了，接下來會繼續完成我們一直描繪的藍圖，會在舞台上展現更好的樣子。」

Jimin和柾國



Jimin



柾國



隨著兩人的退伍，防彈少年團全體成員的軍事義務也即將告一段落。 隊中大哥Jin已於2023年6月退伍，J-Hope則於同年10月退伍，隊長RM與成員V也在昨日（6月10日）結束兵役恢復自由身。 SUGA則預計於本月21日正式解除社會服務要員的服勤義務。

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