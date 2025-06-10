Apink 四名成员朴初珑、尹普美、金南珠、吴夏荣，与新经纪公司With Us娱乐签约：我们将全力支援！

出道第15年的人气女团Apink中，四名成员在今天宣布与新经纪公司携手合作，引发关注。

6月10日，With Us娱乐表示：「近日与 Choi Creative Lab 协议后，决定由本公司全权负责朴初珑、尹普美、金南珠、吴夏荣四位成员的经纪业务」，并强调「将不遗余力地全力支援四人的多样活动。」

朴初珑、尹普美、金南珠、吴夏荣不仅是代表性的长寿 K-POP 女团 Apink 成员，也各自以演员与个人歌手身分展开活动。迎来出道14周年的2025今年，她们仍以 Apink 的名义成功举办亚洲巡演，展现不凡实力。



今年4月，她们以 Apink 之名发行了由金南珠亲自作词的新数位单曲〈Tap Clap〉，为粉丝献上别具意义的礼物。



透过此次 With Us Entertainment 的积极支援，朴初珑、尹普美、金南珠、吴夏荣将继续展开团体活动，同时也将发挥各自鲜明的个性与魅力，开展多样的个人行程，令人期待她们与新公司的全新合作关系。

另外，With Us Entertainment 是一家以「共鸣」为目标、致力於推出优质音乐的经纪公司，旗下拥有以清新音乐风格受到喜爱的第5代男团 The Wind。

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