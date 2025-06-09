是《隧道》岳父&女婿！崔振赫&尹賢旻85年好友再聚，竟介紹李國主！曾經的Love Line換乘？

韓劇中相當經典的懸疑劇《隧道》（2017），兩名男主角崔振赫與尹賢旻自當年認識後便結為好友。尹賢旻加入實境綜藝《我家的熊孩子》和崔振赫一同成為班底後，總算公開再同框！

昨（9）日播出的《我家的熊孩子》EP.446，崔振赫出現在尹賢旻家，還說要介紹女生給尹賢旻。兩人先聊到他們的「85年生聚會」，1986早年生的崔振赫和1985年生的金在中是同齡好友，在拍《隧道》後把也是1985的尹賢旻拉了進來，但崔振赫抱怨尹賢旻已缺席聚會三次，尹賢旻坦言只認識崔振赫與金在中會怕生。



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這天，崔振赫竟找來85年生中的一名女成員要和尹賢旻認識，說對方在日本留學，是特地為了尹賢旻歸來！那人就是……諧星李國主！李國主自備廚具與食材，一進門就「撩」起來，要尹賢旻的狗狗「小奉」喊他媽媽，還拿來香油說是嫁妝，各種大方表示。



《熊孩子》觀眾們有沒有覺得哪裡怪怪的？有沒有人記得2022年《熊孩子》某集，李國主明明是和崔振赫發展Love Line啊！回顧當年那集兩人也是初見面，李國主對崔振赫也是一陣狂撩，聽到崔振赫說媽媽很喜歡她，馬上喊人家「婆婆」！崔振赫總是笑而不回，還會幫忙李國主，粉紅泡泡默默充滿螢幕……



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但現在是怎麼回事？Love Line斷掉了，崔振赫還反過來把李國主介紹給尹賢旻？其實今年2月崔振赫首受邀李國主YouTube頻道，兩人實際相處情形便曝光，李國主表示因《熊孩子》認識，但當時崔振赫主動跟她要電話，太直接讓她覺得沒戲唱了。兩人後來成為好朋友，李國主稱讚崔振赫少見地很真誠，也很感謝他願意和自己一同應援弟弟的演出。



不過李國主對崔振赫還是會亂撩，崔振赫進門就叫狗狗「芭比」喊他爸爸，撩了幾次後崔振赫忍不住吐槽她是在鏡頭前才這樣。搞笑的是，當時他們曾聊到尹賢旻！李國主直言「很討厭尹賢旻」，因為尹賢旻總是找藉口約了不出現XDD，當下尹賢旻說「最近不忙」，結果下秒又說要去日本XDD，李國主都覺得荒唐，威脅不見面的話「會在圈子傳播不好的傳言」！



李國主和尹賢旻最終還是見面啦！李國主替尹賢旻算塔羅牌，心裡還燃著有望在一起的希望呢！



▼相關影片（香港觀眾可至Viu收看《我家的熊孩子》）



▼上月李國主在日本時亦受邀收看崔振赫見面會，當時尹賢旻便留言再次承諾說在振赫家見面



▼李國主最新貼文開心道「終於見到賢旻了」，三人當日玩到很晚？李國主和尹賢旻都換衣服了！李國主還說「等我回來韓國再見」。



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