《熊孩子》又有Love Line！李國主喊崔振赫母「婆婆」，崔振赫主動幫忙被讚暖心

兩位以後可以一起露營，可靠的李國主+呆萌的崔振赫一定很有話題XDD

繼‎金鍾國&洪真英、黃石正&林元熙，《我家熊孩子》疑似出現新一條Love Line，是崔振赫和李國主！

「三個傻瓜」（作死不離三兄弟）林元熙、金鍾旼、崔振赫受李國主邀約來到廢棄遊樂園露營，同行的還有南昶熙和DinDin。



崔振赫一見李國主就表示兩人是同齡朋友，且說：「妳比我想像中的瘦很多啊？」李國主一聽心花怒放，因為自己瘦了7公斤被看出來了啊！崔振還還說：「我媽媽特別喜歡妳。」李國主更開心了，驕傲道：「OK，婆婆（港稱奶奶）已通過。」她抓緊機會認婆婆的一番話，讓崔振赫笑到彎腰。



「不過國主，妳演出《喜劇大聯盟》的時候我真的很喜歡那個，〈愛管閒事的人〉。」

「那個系列是很久以前播的，你是從以前就開始關注我的嗎？」

「我媽媽也知道這個露營車。」

「我該什麼時候去拜訪她（婆婆）呢？歐巴，你告訴我一個適合的時機。」



崔振赫丟一個話題就得到李國主「撩」，他總笑而不答，旁人如林元熙、金鍾旼卻看得津津有味！



在等待梭子螃烤熟的期間，眾人跑去玩廢棄遊樂器材，雖然沒有電力，卻有李多主「大力」支援！她一人就能推動整個旋轉木馬，其他人坐在上頭都相當興奮享受。當看見李國主稍累，崔振赫便主動下車幫忙！



不只林元熙喊「帥」、Tony媽媽稱讚「紳士」，網友們見了也紛紛讚許崔振赫舉動相當暖心呢！林元熙等人享受過後，輪到他們推動崔振赫與李國主促成兩人夢幻約會，兩人聊了很多還自拍呢！



不曉得崔振赫與李國主這段Love Line還會不會有下集呢？

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