54歲鄭石勇準備結婚！未婚妻小5歲，《熊孩子》曝光雙方情話超肉麻「像李英愛」

近年曾演《她的日與夜》、《來自地獄的法官》、《協商的技術》，韓劇熟面孔、稱職綠葉鄭石勇近期透露正和女友「討論結婚」，上週播出的《我家的熊孩子》透露更多他與女友交往的細節。

鄭石勇今年1月在《我家的熊孩子》算命時被問出有女友，他當場承認。這幾個月以來又接連在《我家的熊孩子》、《Radio Star》透露女友是話劇音樂導演，交往兩年多正準備結婚。上週播出的《我家的熊孩子》，他再次找上摯友林元熙，找他一起去勘查婚禮場地，還和女友通電話！



鄭石勇講電話前透露了和女友因話劇結緣，認識了10多年後才因一次單獨吃飯更進一步認識，鄭石勇還說女友說他是「瘋美」、「英愛」，有瘋了的美貌和李英愛似的皮膚！鄭石勇所言不假，女友通話大方表示他的笑容很融化，皮膚跟「白玉」一樣，尤其是剛洗完臉時「會出現李英愛的臉」。鄭石勇更應要求當場用撒嬌語氣說「我想你」，林元熙都聽不下去XD！



林元熙陪鄭石勇場勘，聊天中不時透露羨慕還有嫉妒，包括害怕沒有鄭石勇陪著自己傷感情緒，棚內主持人和媽媽越看越心酸啊！完整節目香港觀眾可於Viu收看。



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