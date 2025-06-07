天價刨冰賣到14.9萬！高價無阻人潮，民眾甘願排隊只為一口甜
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天價刨冰賣到14.9萬！高價無阻人潮，民眾甘願排隊只為一口甜

明星   2025年6月7日   星期六14:43   Tracy  

（封面圖源：四季酒店、樂天酒店宣傳圖）

隨著盛夏腳步臨近，一年一度的「奢華刨冰季」悄然拉開帷幕。 韓國頂級飯店不約而同推出夏季限定的明星甜品——芒果刨冰，將這一簡單的冰品推向奢華巔峰，讓味蕾與視覺享受同步昇華。

首爾四季酒店率先宣佈，由新任總點心主廚Steven Jin傾力打造的兩款高端刨冰重磅登場。 最受矚目的，是採用頂級濟州產蘋果芒果、每份足足用上兩顆以上的「濟州蘋果芒果刨冰」。 飽滿的熱帶果香中，巧妙融入接骨木花利口酒的優雅花香，彷彿一場味覺與嗅覺的雙重盛宴。 最令人驚豔的，是主廚運用分子料理技法打造的「芒果球」——宛如甜品界的藝術品，輕輕用勺子劃開，金黃芒果醬汁緩緩流淌，帶來夢幻般的視覺衝擊與極致口感。

不甘示弱的首爾新羅酒店，也在6月2日起於「The Library」端出鎮店之寶——蘋果芒果刨冰，售價高達11萬（韓幣，下同）！這款刨冰自2008年在濟州新羅首次亮相、2011年進駐首爾后，憑藉奢華用料和優雅擺盤一路圈粉。 隨著年年攀升的價格（2008年2.9萬，2017年4.2萬，2019年5.4萬，2021年6.4萬），如今已達14.9萬，堪稱「刨冰界的愛馬仕」。每一口都包含了新鮮芒果、芒果醬裹覆的糯米團子、手工白巧克力花飾等層層驚喜，豐富的口感層次讓人欲罷不能。

這個夏天，想用一碗冰涼甜品犒賞自己？ 不妨走進頂級酒店，體驗一場只有少數人才能享受的奢華刨冰之旅吧。

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