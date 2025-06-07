不動產富婆！惠利身家曝光：持有首爾江南兩棟大樓，至少賺進60億

女團Girl's Day成員出身、現為演員的惠利，名下持有位於首爾富人區江南三成洞與驛三洞的兩棟大樓，總購買金額約121億（韓幣，下同），預計至少可獲利60億（韓幣，下同）以上。

據悉，惠利在2022年8月以家族法人名義，以77.5億購入位於江南區三成洞的一棟老舊多戶住宅。 該地段位於9號線、盆唐線換乘站宣靖陵站與7號線江南區廳站，可步行到達的「三鐵便利」地段，地理位置極佳。

惠利拆除了原有建築，重新建造了一棟地下2層、地上6層的新大樓。 包括購入費用、交易相關費用（約4.5億）、新建成本（約25億），推算總投入約為107億。 房產仲介專家表示：「三成洞這棟大樓目前正在以保證金4億、月租3000萬的條件尋找整棟承租人，如果出售，預計短短三年就能帶來30億以上的溢價收益。 」



不僅如此，惠利在2020年12月還以本人設立的法人名義，以43.9億購入驛三洞一棟老舊住宅，同樣拆除重建。 該建築目前市值預計已超過100億，出售時預估也能獲得30億以上的差價收益。 惠利不僅在演藝圈大放異彩，連在房地產投資領域也展現了令人驚歎的眼光與實力。

值得一提的是，惠利近期主演電視劇《善意的競爭》，劇中她佩戴的許多名牌發飾、私服、包包等配件，其實都是她的私人物品。 作為時尚達人，惠利不只在螢幕前光采奪目，私下也以高品味、真豪氣著稱。 無論是演技、穿搭還是投資，這位全能女星的每一步都引人注目、備受矚目。



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