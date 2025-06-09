「我到底是谁？」朱宇宰出道即被排挤：模特嫌我是通告咖，演员圈又不当我是演员

模特兼艺人朱宇宰作为嘉宾做客了YouTube频道《妖精宰亨》，他在节目中坦率讲述了自己独特的职业经历以及在这个过程中遇到的偏见和差别对待。

朱宇宰回忆起自己大学时期的入行经历——当时因为一张在街头拍摄的时尚照成为契机，他开始经营服装网店，这个生意逐渐取得成功，他也因此涉足播客电台DJ的工作。 不久后，朱宇宰被一家模特公司代表相中，正式以模特身份出道。

和张基龙、边佑锡等拥有出众外貌与身材比例的同僚一同踏入模特界时，朱宇宰坦言：「一出道我就知道，自己在这里不可能成为最顶尖的人。 」朱宇宰补充道：「当时我一边继续做广播，一边也在继续做服装生意。 模特出道的同时还接到了KBS广播的邀约，就这样也同时开启了我的演艺活动。 」不过，他也表示，多领域的发展并非全是正面体验。



朱宇宰透露：开始演艺活动之后，虽然说不上是人生的黑暗期，但确实经历过一段尴尬的时期。 在放送界（通告圈），人们看我是「啊，他是模特吧」，而到了模特界，又觉得「啊，他是做通告圈的，不是真正的模特」。

对此，主持人郑宰亨表示共鸣：「这种差别待遇真是太夸张了。 」朱宇宰更进一步爆料：「我不是科班出身，而是像'特招'一样从街头直接进来的，所以一开始有很多嫉妒。 背后甚至有模特拜托和他们关系好的设计师，绝对不要让我上秀。 」



在演技领域，朱宇宰也有过类似的经历。 他说道：「去演戏时，人家会觉得「他不就是通告艺人吗」，根本不把我当作演员。 我就站在这三角关系的中间，心里想，我到底要怎么在这个尴尬的位置上生存呢？ 那是我第一次感受到类似危机感的情绪。 」

不过，朱宇宰并没有让这种困难困扰自己太久。 他积极表示：没过多久我就想，「如果他们那么想，那也没办法。 反正我不是三个领域都能做吗？ 尴尬的定位又怎么样，能做放送又能走秀，不挺好吗？」展现出将多领域活动视为自己独特优势的积极心态。

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