【韓網熱門】弟弟：根本沒辦法把親姊當成姊姊看待！網友：多麼善良的弟弟啊

即使有血緣關係，「我」卻始終無法將親姊當成姊姊看待，這是最近一位男性網友在theqoo上公開的內容，更表示「我感覺她就是個男人啊」引爆廣大網友討論和留言！

양금명 양은명 이건 연기가 아니고 진짜 현실 남매잖아 pic.twitter.com/Z3nZktJWST — 아이유 꽃갈피 셋 겨울 (@IU_winter) March 28, 2025

韓國網友評論：

1. 我以為你會說看起來像個混帳呢，結果也差不多嘛ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

2. 我還以為會說看起來像條魚

3. 我弟也都這樣介紹我：這是我哥...

4. 不管怎樣還是把你當人看啊

5. 看來你們感情不錯嘛

6. 我本來以為會說是XXX，結果你還算善良..

7. 我懂啦，我也有兩個弟弟

8. 我原本也以為會是「像哥哥一樣」這種說法

9. 什麼嘛，你還蠻善良的欸

10. 欸你還是把姊姊當人來看耶，是個好弟弟

11. 叫她哥吧

12. 我還以為會說像暴龍，結果還是個人啊

13. 哎呀，你還算善良啦，能被當人看已經很不錯

14. 我還想說是不是看起來像狗屎之類的ᄏᄏ幸好沒那麼誇張啦

15. 我還以為你是說「看起來不像人」ᄏᄏᄏ還好啦，我是把我弟看成狗屎的

16. 對啊，我們是有血緣的兄弟啊（強調）

17. 還好不是看成鬼或怪物，真是萬幸^^

18. 哇，連性別都幫忙分了，還當人看欸

19. 這很正常啦，大機率你姐一直在想「這傢伙什麼時候才能變成人」

20. 我們家的老么也都叫我「大哥」呢

原文：https://theqoo.net/square/3765543995

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