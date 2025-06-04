【韩网热门】弟弟：根本没办法把亲姊当成姊姊看待！网友：多么善良的弟弟啊

即使有血缘关系，「我」却始终无法将亲姊当成姊姊看待，这是最近一位男性网友在theqoo上公开的内容，更表示「我感觉她就是个男人啊」引爆广大网友讨论和留言！

양금명 양은명 이건 연기가 아니고 진짜 현실 남매잖아 pic.twitter.com/Z3nZktJWST — 아이유 꽃갈피 셋 겨울 (@IU_winter) March 28, 2025

韩国网友评论：

1. 我以为你会说看起来像个混帐呢，结果也差不多嘛ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

2. 我还以为会说看起来像条鱼

3. 我弟也都这样介绍我：这是我哥...

4. 不管怎样还是把你当人看啊

5. 看来你们感情不错嘛

6. 我本来以为会说是XXX，结果你还算善良..

7. 我懂啦，我也有两个弟弟

8. 我原本也以为会是「像哥哥一样」这种说法

9. 什么嘛，你还蛮善良的唉

10. 唉你还是把姊姊当人来看耶，是个好弟弟

11. 叫她哥吧

12. 我还以为会说像暴龙，结果还是个人啊

13. 哎呀，你还算善良啦，能被当人看已经很不错

14. 我还想说是不是看起来像狗屎之类的ᄏᄏ幸好没那么夸张啦

15. 我还以为你是说「看起来不像人」ᄏᄏᄏ还好啦，我是把我弟看成狗屎的

16. 对啊，我们是有血缘的兄弟啊（强调）

17. 还好不是看成鬼或怪物，真是万幸^^

18. 哇，连性别都帮忙分了，还当人看唉

19. 这很正常啦，大机率你姐一直在想「这家伙什么时候才能变成人」

20. 我们家的老么也都叫我「大哥」呢

原文：https://theqoo.net/square/3765543995

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