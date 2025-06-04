《元敬》母子檔變CP？李濬榮＆車珠英有望合作浪漫喜劇《Who Are You》，新鮮組合令人期待！

李濬榮真的很努力工作呢！這次又要和姐姐搭擋嘛～好期待！

新劇《Who Are You》是一部浪漫喜劇，講述失去記憶的黑色要員李泰柱和失去愛情的「國民妖精」劉雅凜，一起尋找彼此真正的記憶和愛情的故事。近日，據韓媒韓國日報報導，李濬榮收到男主角李泰柱的出演提案。



李濬榮在2014年以男團 U-KISS 出道，2017年通過《付岩洞復仇者們》開始作為演員活動。之後出演《Good Casting》、《D.P：逃兵追緝令》、《成為你的夜晚》、《以一當百執事》、《假面女郎》等題材的多種作品，鞏固主演的地位。



今年上半年公開的作品就有 Netflix 的《我們的浪漫電影》、《苦盡柑來遇見你》、《弱美男英雄Class 2》，不僅在國內，在海外也讓觀眾留下深刻的印象，目前《24小時健身俱樂部》正在熱播中，真的非常努力工作。



而車珠英收到《Who Are You》女主角劉雅凜的出演提案，有趣的是……兩人曾在《元敬》合作過，李濬榮飾演朝鮮太宗與元敬王后（車珠英 飾）的第三個兒子世宗大王，母子擋變成CP，這新鮮的組合也讓不少劇迷相當期待！



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