女神凍齡回歸！河智苑近照曝光　48歲身材膚況逆天網友全跪了

女演員河智苑近日憑著一組最新近照，再次在網路上掀起熱議！網友們直呼「根本是20代的少女吧？」、「這狀態太驚人了！」

不久前，一位海外粉絲在社群平台分享了近期巧遇河智苑的照片，沒想到瞬間引起大量轉發與討論。照片中的她身穿無袖背心搭配寬鬆牛仔褲，露出緊緻的腰身，隨性站在街頭拍攝某影視劇場景，整個氛圍既舒適又時尚，完美詮釋夏日輕鬆風。



몇일전 하지원 사진에 반해서

제가아는 하지원이 좋아요 pic.twitter.com/dt6SsU27km — 풀레 (@fulllleverage) June 3, 2025

最讓人驚訝的是——她居然已經48歲了！但無論是那平坦的腹部線條還是閃閃發亮的水光肌，完全看不出歲月痕跡。照片也毫無修圖痕跡，狀態之好讓人完全懷疑人生。

照片一出，網路上紛紛出現大量留言「這是怎麼保養的啦？」、「跟她同年紀的我現在在喝養生茶看電視，她在街上像模特兒一樣美」、「完全活成了我們的夢想」、「女明星都不會老的嗎？」、「根本就是20多歲吧」、「身材維持得太好了」等。

目前河智苑正全力投入新劇《Climax》拍攝，自3月開拍以來，持續展現敬業精神。 近日，她也在個人IG分享了一張粉絲應援咖啡車的照片，留言寫下：「1023（粉絲名）我會好好享用的，謝謝你們！能量充電200%完成！」



咖啡車上的橫幅更是笑翻粉絲：「我們是『永遠愛河智苑、愛到死協會』，來替《Climax》全體演員與工作人員加油的喔~」不愧是擁有死忠粉的凍齡女王！

儘管出道多年，河智苑仍然用她穩定的演技、無懈可擊的外貌與超凡氣質，繼續征服觀眾的心。 不僅是演藝圈的榜樣，更成為許多女性心中的健康美代表。接下來的新劇《Climax》也讓粉絲們倍感期待，準備再次見證這位不老女神的精彩演出！

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