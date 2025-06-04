《魷魚遊戲》第三季華麗登場：暗黑世界升級，命運終章揭曉

Netflix原創影集《魷魚遊戲》第三季即將於6月27日上線，劇組於4日搶先公開導演黃東赫的拍攝現場幕後花絮與全新VIP房佈景照，為本季揭開神秘面紗。

第三季延續主角成奇勳（李政宰 飾）與前任冠軍、現任主持人Front Man（李炳憲 飾）之間的對決，並揭示生還者們的最終命運，將系列劇帶向最終高潮。

自2021年首季問世以來，《魷魚遊戲》以其獨特世界觀與對人性的深刻拷問，震撼全球觀眾。 時隔三年，2024年12月推出第二季，而第三季則預告將呈現更龐大的敘事格局。



導演黃東赫透露：「第三季會比第二季更加黑暗與殘酷，但同時也會更有創意與幽默。」他表示，希望藉由童年回憶氛圍的遊戲場景，對比角色們所面臨的殘酷命運與道德困境，進一步刻劃人性光譜的極限。劇集貫穿的主題也在此季邁向終點。 黃導說：「我想提出一個根本性的問題——人性是否存在？ 而這份人性，是否有能力讓世界變得更好？」



美術導演蔡慶善也分享了VIP房的新設計概念。 與前幾季偏暗的風格不同，第三季採用白色大理石作為主調。 他解釋：「與熱血衝動的奇勳相比，Front Man像是冰冷理性的存在，因此透過白色大理石來呈現他們的性格對比。」



另外，VIP用餐空間也經過全新設計，餐桌採用六角形結構，象徵堅硬與如神諭般的神秘氛圍。 蔡導演更指出：「我認為集殘酷與暴力於一身的邪惡本質就像是毒物。 因此，在設計VIP房時大量運用了形形色色的毒草與繽紛色彩，打造出華麗卻危險的氛圍。 第一季以草原的視覺營造出弱肉強食的世界觀，而第三季則透過毒草展現一個絢爛卻致命的空間，極具挑戰性地完成了這場視覺冒險。」



《魷魚遊戲》第三季將於6月27日正式在Netflix全球同步上線，粉絲們準備迎接這場黑暗遊戲的終極章節。

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