爱豆恋爱需谨慎！某男爱豆分手后遭前女友威胁：以私密影片要胁退圈，不听话就发给军队

一名曾与韩国男偶像交往的女生，分手后竟以两人交往期间拍摄的性爱影片为要胁，威胁对方放弃演艺活动并毁损其名誉。 近日，该女子遭首尔法院以性暴力特例法违反（以影音威胁）与毁损罪起诉，最终被判处有期徒刑1年、缓刑2年，并需接受性暴力治疗课程及就业限制令。

根据首尔东部地方法院第12刑事部的判决内容，嫌犯A女与男偶像B（26岁）於2020年11月至2022年3月间维持了约1年4个月恋爱关系。 两人分手后，A女开始利用交往期间拍摄的性爱影片对B进行威胁。

第一次威胁发生於2021年12月10日下午，A女使用B的肖像照片建立假冒X帐号，并将帐号连结及性爱影片发送给B，还附上讯息：「你别当偶像了，你的路只剩下去当兵了，○○啊，快来告我吧。」意图利用男偶像必须服兵役的特性，威胁其退出演艺圈。

约一个月后，2022年1月4日，A女再次发送讯息威胁：「我会把我们的照片全都上传，还会标注你。 不说话我就会乱来，去告我吧，我会开帐号把我们的照片和影片全部上传！」并夹带辱骂言语，试图以公开私密内容施压。不仅如此，2021年12月31日，两人在光州发生争执时，A女还将B的手机摔毁，导致设备损坏并产生维修费用。



法院指出，A女的行为属於严重侵犯隐私与人格权的犯罪，尤其针对艺人职业特性进行威胁，使受害人面临更大社会与心理压力。判决中提到：「被告利用与受害人交往期间拍摄的私密影像作为威胁工具，试图破坏其未来演艺生涯，情节极其严重。」并补充，受害人因此经历了强烈的背叛感、不安、羞辱与精神创伤。



不过法院也考虑到多项量刑减轻因素，包括：被告当庭认罪并表现出反省态度、已与被害人达成和解，且被害人撤回告诉、 并未实际将影像公开，且已主动删除以及初犯，无前科纪录等，根据量刑标准，原可处1年至1年9个月徒刑，最终法院裁定判处有期徒刑1年，缓刑2年，并下令A女须接受40小时性暴力治疗课程，以及4年内不得在儿童、青少年与残障人士机构就业。

值得一提的是，法院并未下达性犯罪者的个人资料公开与通报命令，理由是考量其为初犯，且无反覆性或再犯风险，另外已采取治疗课程与就业限制等再犯防止措施。

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